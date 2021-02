Ljubavni brodolomi česta su pojava u klanu Kardashian Jenner, a dok sve slavne sestre nemaju sreće u ljubavi, ništa drugačije nije ni na ljubavnom planu njihove majke. Prisjetili smo se svih rastava u popularnoj obitelji.

Nakon nekoliko mjeseci nagađanja, Kim Kardashian je prije nekoliko dana službeno podnijela zahtjev za rastavom od repera Kanyea Westa. Jedan od napopularnijih parova na svijetu u bračnu je luku uplovio 2014. godine u Italiji na luksuznom vjenčanju, a ovo nije prvi raspad braka u životu reality zvijezde.

Kim se prije Kanyea dvaput rastala. Za glazbenog producenta Damona Thomasa udala se 2000. godine kada je imala tek 19 godina. Brak je potrajao četiri godine, a nije imala sreće ni u drugom pokušaju. Za košarkaša Krisa Humphriesa udala se u kolovozu 2011. godine, no već u listopadu iste godine predali su papire za razvod.

Nije samo Kim nesretna u ljubavi, već su i njezine sestre imale ljubavne brodolome o kojima se pisalo u medijima diljem svijeta.

Khloe Kardashian posljednjih mjeseci je u centru pažnje zbog navoda da se pomirila s bivšim dečkom Tristanom Thompsonom. Par zajedno ima kćerkicu True, no rastali su se 2019. godine zbog njegove navodne nevjere. Prije Tristana, Khloe je bila u braku s NBA košarkašem Lamarom Odomom, kojeg je upoznala 2009. te se udala za njega točno mjesec dana nakon toga. Njihova ljubav događala se pred kamerama showa "Keeping Up With The Kardashians", no nije predugo potrajala. Khloe je zahtjev za razvodom predala 2013. godine, a Lamar je kasnije u memoarima objavio da je u vrijeme dok je bio sa slavnom sestrom Kardashian bio pod utjecajem droga te je na sebe svalio krivicu razvoda.

Okosnica klana Kardashian-Jenner je definitivno Kris Jenner (64), mamadžer svih sestara. I dok je uvijek na usluzi svojim kćerima za sve savjete koji im trebaju, ni sama ona nije svetica. Dosad je vodila turbulentan život, a uvijek se pobrinula da sve mediji pomno poprate. Kris je trenutačno u vezi s Coreyjem Gambleom (40), no prvi put se udala s 22 godine. Pred oltar s Robertom Kardashianom stala je 1978. godine, a ostala je trudna na njihovu medenom mjesecu te je ubrzo nakon vjenčanja rodila Kourtney. Zajedno su dobili četvero djece, a rastali su se krajem 80-ih godina. Kardashian je preminuo 2003. godine, a već u to vrijeme Kris je ljubovala s Bruceom Jennerom, koji je prije nekoliko godina promijenio spol te je postao Caitlyn Jenner. Kris i Caitlyn imaju zajedno dvije kćeri, a svi članovi obitelji među najpopularnijim su stanovnicima SAD-a i česti gost brojnih tabloida.

I ostale sestre Kardashian-Jenner pune medijske stupce svojim ljubavnim životima, no za razliku od spomenutih iza sebe barem zasad nemaju toliki staž rastava.