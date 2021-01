Kim Kardashian već navodno ima isplaniran cijeli razvod od Kanyea Westa, no za ključan potez čeka ipak kraj godine zbog svog novog projekta.

Kim Kardashian navodno planira razvod od Kanyea Westa još od srpnja prošle godine, kada je slavni reper šokirao svijet izjavama da su razmišljali o tome da Kim pobaci njihovu najstariju kćer North. Američki mediji prenose kako se Kim već mjesecima dogovara o strategijama razvoda sa svojom odvjetnicom Laurom Wasser.

Još uvijek nije poznato kada reality zvijezda planira povući taj veliki potez, no mnogi nagađaju kako bi to moglo biti tek krajem godine, jer je trenutačno u pripremi njezin novi reality show te ne želi da razvod zasjeni sve.

Kardashianka je s odvjetnicom navodno isplanirala i financije u zadnji detalj te je pronašla najbolje rješenje za svoju obitelj. Kako tvrde izvori bliski slavnom paru, Kim želi da se njihovo bogatstvo ravnmjerno raspodijeli. Zajedničko bogatstvo supružnika iznosi oko četiri milijarde dolara.

Kanye i Kim upoznali su se 2004. godine na snimanju spota Kanyea i Brandy, no u to je vrijeme ona još bila u braku s Damonom Thomasom, dok je Kanye hodao s manekenkom Alexis Phifer. "Nakon što smo se upoznali on nije znao ni kako se zovem. Pitao je prijatelje tko sam ja", pričala je Kim u intervjuima kasnije. Kanye je s godinama sve više pratio što Kim radi, a pozvao ju je i da glumi u njegovom spotu. Osam godina od prvog susreta obznanili su svijetu da su postali par. Pred oltar su stali 2014. godine, a dobili su četvero djece zajedno.

Navodi o problemima u braku postali su sve glasniji nakon što je Kanye imao nekoliko javnih ispada dok se natjecao za predsjedničkog kandidata u SAD-u. Tijekom svojih govora je iznio niz činjenica zbog kojih je Kim bila šokirana, a od onda se unatoč njihovim nastojanjima situacija nije promijenila. Većinu blagdana nisu proveli zajedno, a neki tvrde da žive i u odvojenim krilima svoje vile u Los Angelesu.