Oni su jedan od najpoznatijih parova na svijetu, na računima imaju milijarde dolara, a čini se kako bi sve moglo ići u vjetar. Kim Kardashian i Kanye West navodno su pred razvodom, a donosimo pregled cijele njihove veze.

Kim Kardashian i Kanye West jedan su od najpoznatijih parova na svijetu, a nakon šuškanja da je njihov brak na koljenima te da su tik pred razvodom prisjetili smo se cijele njihove veze te kako je zapravo sve krenulo.

Kim i Kanye prvi su se put susreli 2004. godine dok je reper snimao spot s glazbenicom Brandy, a upravo njezina asistentica bila je mlada Kim. U to je vrijeme još bila nepoznata, bila je u braku s Damonom Thomasom, a Kanye je ljubio manekenku Alexis Phifer. Kim se iste godine rastala od Thomasa. "Jako se slabo sjećam tog susreta. Pitao je svoje prijatelje za mene, a nije znao ni kako se točno zovem", dosta godina kasnije komentirala je Kim o njihovu prvom susretu. Dvije godine kasnije Kardashianka je počela plijeniti sve više pažnje svojom pojavom.

Zvijezda u usponu Kim sve češće se počela pojavljivati u medijima uz svoju tadašnju šeficu i prijateljicu Paris Hilton. Kanye je 2013. godine priznao da se zaljubio u Kim upravo kada je vidio njezinu fotku s Paris iz Australije 2006. godine. "Znao sam da će biti moja žena jednoga dana. Sjećam se da sam vidio njezinu fotografiju s Paris te sam pitao prijatelja tko je ta Kim Kardijon", ispričao je reper, koji je dugo vremena krivo pisao ženino prezime. Unatoč svemu, na ljeto 2006. Kanye je kleknuo pred svoju djevojku Phifer, no u travnju sljedeće godine otkazao je zaruke.

"Uvijek je tužno kada veze završe, no ostat ćemo prijatelji", zaključio je tada glazbenik. Nedugo kasnije, pozvao je Kim u svoju predstavu u kojoj je ona trebala glumiti princezu Leu iz "Ratova zvijezda", no to nikada nije snimljeno. U međuvremenu je započeo vezu s Amber Rose te je Kim ponovno pala u drugi plan, a ona je hodala s Reggiejem Bushom.

U veljači 2009. godine budući par ponovno se susreo te su zajedno bili na modnoj reviji u New Yorku. Oboje su na reviju stigli sami te su slučajno sjeli jedan pored drugoga. Godinu kasnije Kim je prekinula vezu s Reggiejem, a Kanye s Amber. U to je vrijeme krenuo "rat" između Kim i Amber. Kanyeova bivša krivila je upravo njegovu buduću suprugu za njihov prekid. "Kim je glavni razlog zbog kojeg Kanye i ja više nismo zajedno. Uništila je našu vezu", govorila je bijesna Amber u to vrijeme. Reper je kasnije zaista ružno govorio o Amber te je čak jednom prilikom rekao da je prostitutka.

Osam godina nakon upoznavanja Kim i Kanye su napokon potvrdili svoju vezu. Nakon nekoliko mjeseci šuškanja pojavili su se u javnosti držeći se za ruke u New Yorku i tako su potvrdili da se vole. Na ljeto iste godine otišli su zajedno na filmski festival u Cannesu. U prosincu su cijelom svijetu obznanili da će postati roditelji.

Usred koncerta u Atlantic Cityju, Kanye je sve prekinuo te je rekao publici da zaplješće majci njegova djeteta. "Istina je, Kanye i ja čekamo bebu", napisala je dan kasnije Kim na društvenim mrežama. U lipnju 2013. godine na svijet je došla njihova najstarija kći North West. Iste godine Kanye je kleknuo.

Iznajmio je bejbolaški park u San Franciscu te je organizirao da se na semarofu parka pojave riječi "Molim te udaj se za mene". Mediji su sve više brujali o njima, a završili su iste godine i na naslovnicama brojnih novina nakon što je Kim gola pozirala u njegovu videu za pjesmu "Bound 2".

Kanye i Kim vjenčali su se u svibnju 2014. godine u dvorcu u Firenci. Na ceremoniji je bilo 200 ljudi. "Prekrasno, romantično vjenčanje su organizirali", rekla je Kris Jenner nakon ceremonije. Na vjenčanju im je pjevao slavni talijanski tenor Andrea Bocelli.

Njihovo drugo dijete, sin Saint West na svijet je došao u prosincu 2015. godine. Treće dijete rodila im je surogat majka, jer je Kim navodno u prve dvije trudnoće imala velike probleme. Surogat majci su dali 45.000 dolara, a kasnije su otkrili da se radi o djevojci u kasnim dvadesetima koja je udana te ima dvoje djece. Kći Chicago dobili su u siječnju 2018., a godinu kasnije Psalm West je došao na svijet. Par je iste godine obnovio zavjete, a još ništa nije ukazivalo na to da će njihova ljubav ići nizbrdo.

U srpnju prošle godine Kanye je najavio da kreće u utrku za Bijelu kuću te su s time krenuli svi njihovi problemi. Optužio je Kim na Twitteru da je htjela pobaciti dok je bila trudna s kćeri North te je svoju punicu nazvao "Kris Jong-Un" referirajući se na sjevernokorejskog diktatora. Još od onda kruže glasine da par ne živi zajedno te da će se svakoga časa rastati.