Kim Kardashian West na Twitteru je objavila da će 1000 svojih obožavatelja poslati po 500 dolara, a novac koji dijeli zapravo prirpada kompaniji Cash App.

Reality zvijezda Kim Kardashian West (40) na Twitteru je objavila da želi pomoći svojim obožavateljima koji su se zbog pandemije koronavirusa našli u financijskim problemima doniranjem sveukupno pola milijuna dolara.

"Hej, društvo! 2020. je bila teška i mnogi se moraju brinuti kako će platiti stanarinu i kupiti hranu. Želim širiti ljubav pa sam odlučila 1000 ljudi uplatiti po 500 dolara", napisala je starleta te je pozvala obožavatelje da joj ostave svoje "scashtagove", odnosno brojeve računa u aplikaciji Cash App.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd