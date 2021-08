Meghan Markle je imala dug put od obične djevojke iz Los Angelesa do vojvotkinje od Sussexa, a detalja iz njezina života prisjetili smo se povodom njezina 40. rođendana.

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle ovih će dana proslaviti svoj 40. rođendan, a od obične djevojke iz Los Angelesa do jedne od najomraženijih žena u Velikoj Britaniji bio je dugačak put.

Markle je rođena 4. kolovoza u Los Angelesu, a njezini roditelji rastali su se kada je imala šest godina. S majkom Dorijom Ragland je bliska čitav svoj život, no s ocem Thomasom Markleom već godinama ne razgovara. Ipak, upravo on je zaslužan za njezino zanimanje za glumu. Kako je radio kao direktor fotografije na nekoliko poznatih serija, Meghan ga je često pratila na setovima.

Pojavila se u nekoliko reklama kao djevojčica, no dalje u glumačke vode nije išla. Nakon što je završila katoličku srednju školu u Los Angelesu, upisala je Sveučilište Northwestern u Illinoisu te je htjela postati političarka. Jedno je vrijeme radila kao pripravnica u američkom veleposlanstvu u Buenos Airesu, no nije uspjela dalje pogurnuti karijeru. Nakon toga je studirala u Madridu te je nakon fakulteta odlučila probiti se kao glumica. Kako je pričala u intervjuima, ni na to polju joj nije išlo. "Nisam bila dovoljno crna za uloge u crnačkim filmovima, niti dovoljno bijela za ove druge", pričala je. Imala je nekoliko manjih uloga prije nego što je dobila ulogu u seriji "Suits", koja je do danas ostala njezino najveće glumačko ostvarenje.

S prvim suprugom Trevorom Engelsonom počela je hodati 2004. godine, a par je pred oltar stao 2011. na Jamajci. Samo dvije godine kasnije rastali su se, a naveli su nepremostive razlike kao razlog tome. Nakon Trevora ljubila je kanadskog kuhara Coryja Vitella dvije godine, no onda joj se dogodila ljubav koja joj je preokrenula čitav život naopačke.

S britanskim princom Harryjem je počela hodati u srpnju 2016. godine, a upoznali su se na slijepom spoju preko zajedničke prijateljice. Nije trebalo dugo da cijeli svijet počne brujati o njihovoj romansi, a zaruke su objavili 27. studenog 2017. godine. Od onda do danas svjetski mediji ne prestaju pisati o njima zbog poteza koje su povukli u britanskoj kraljevskoj obitelji.

Par danas ima dvoje djece i žive u SAD-u, nakon što su početkom prošle godine iznenadili njegovu obitelj i objavili da se povlače sa svih kraljevskih dužnosti. Meghan je postala jedna od najomraženijih žena u britanskoj javnosti, a s nekoliko tamošnjih medija je završila i na sudu. U intervjuu koji su ona i Harry dali voditeljici Opri Winfrey otkrili su brojne detalje o životu u kraljevskoj palači, a nekoliko mjeseci nakon i dalje se priča o svemu što su rekli.