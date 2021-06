Prema pisanju američkih medija Meghan Markle i princ Harry već su predstavili kćer Lilibet kraljici Elizabeti i to su jedva dočekali, ali Harry se okomio na medije.

Meghan Markle i princ Harry navodno su već predstavili svoju novorođenu kćer Lilibet Lili Dianu kraljici Elizabeti i to putem videopoziva, potvrdio je za People njima blizak izvor.

39-godišnja Meghan i 36-godišnji Harry kćer Lilibet Lili Dianu dobili su prošlog petka, a mlađoj sestrici najviše se razveselio njihov 2-godišnji sin Archie. Izvor blizak paru izjavio je kako je par jedva dočekao da malenu upoznaju s kraljicom, jer upravo su joj kao ime odlučili dati njezin poznati nadimak Lilibet, iako za to nisu zatražili dopuštenje.

"Bili su jako uzbuđeni i jedva su dočekali javiti vijest da su dobili kćer", izjavio je izvor.

A princ Harry zaprijetio je BBC-u tužbom upravo zbog objavljivanja vijesti kako nisu pitali kraljicu za dopuštenje da koriste njezin nadimak.

Naime, sve je krenulo nakon što je više izvora iz Buckinghamske palače otkrilo dopisniku BBC-a Jonnyju Dymondu potvrdilo tu vijest. Međutim, Harry je već sat i pol nakon objave te informacije uzvratio udarca i preko prijatelja Meghan Markle, Omida Scobieaja poručio da je kraljica bila prva osoba koju je nazvao nakon rođenja kćeri. Uz to je poručio kako nikada kćer ne bi dali to ime, a da nisu imali kraljičinu podršku.

Kraljičin obiteljski nadimak Lilibet upotrijebljen je prvi put kada kao djevojčica nije mogla pravilno izgovoriti svoje ime, a s Lilibet ju je prvi oslovio njezin djed, kralj George V i to imitirajući njezine pokušaje.

Meghan i Harry su u službenom objavi nakon kćerina rođenja objasnili kako su to ime odabrali da odaju počast kraljici, a ime Diana su joj dali u čast Harryjeve pokojne majke.

Inače, autor knjige "Diana: The Princess of Wales on Herself", Nigel Cawthorne izjavio je za magazin Femail kako par vjerojatno cilja na to da Lilibet i osobno upoznaju s kraljicom.

"Meghan i Harry će sada budno pratiti kada će se Amerika pojaviti na zelenoj listi Velike Britanije što se tiče ulaska u zemlju zbog mjera protiv koronavirusa, i to kako bi Lili i njezinog brata Archieja odveli kraljici i princu Charlesu. Prošlo je već dugo vremena otkako su dijelili ovako radosne trenutke i nema sumnje da će se obje strane tome veseliti", zaključio je Nigel.

Lilibet je kraljičino 11. praunuče, a na svijet je stigla nekoliko mjeseci nakon što su Harry i Meghan uznemirili obitelj i šokirali javnost iznoseći vrlo osobne i privatne detalje života na dvoru, te kritizirali članove svoje obitelji.