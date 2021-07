Thomas Markle prijeti svojoj kćeri Meghan i njezinu suprugu princu Harryju jer mu ne daju da upozna svoju unučad, malene Archieja i Lilibet.

Thomas Markle javno prijeti svojoj kćeri Meghan da će nju i princa Harryja odvesti pred lice suda ako mu ne dopuste da vidi svoje unuke.

77-godišnji Thomas dosad još nije upoznao malenog Archieja niti Lilibet, baš kao ni svog zeta princa Harryja, i to ga jako muči. U intervjuu za Fox News izjavio je kako je spreman ići čak na sud da bi to promijenio, i to u vrlo skoroj budućnosti.

On i Meghan u napetim su odnosima još od kraljevskog vjenčanja zbog skandala nakon što je njezine fotografije prodao paparazzima. Uoči vjenčanja pretrpio je srčani udar, pa je Meghan umjesto njega do oltara dopratio princ Charles. Meghan je u intervjuu s Oprom Winfrey priznala kako se osjeća izdano od oca i da će se teško pomiriti, a njihov odnos postaje sve napetiji zbog Thomasovih istupa u medijima i javnosti.

No on sada tvrdi kako mu je zdravstveno stanje sve lošije te se boji da nikada neće upoznati unuke, iako žive na svega 70 kilometara udaljenosti.

"Ne bismo ih trebali kažnjavati zbog Meghanina i Harryjeva lošeg ponašanja. Archie i Lili su mala djeca, nisu dio politike, nisu dio igre. Oni također imaju sva kraljevska prava kao i drugi članovi kraljevske obitelji. Podnijet ću sudski zahtjev da vidim unuke u bliskoj budućnosti", izjavio je i dodao da je Meghan u potpunosti očarana slavom i popularnošću.