Naya Rivera čitav se život bavila glumom, a njezino tijelo pronašli su u srpnju prošle godine na jezeru Piru. Ovih bi dana proslavila tek 34. rođendan...

Američka glumica Naya Rivera svijet je osvojila još kao djevojčica, a na malim se ekranima pojavila s tek četiri godine. Na ljeto prošle godine Naya je nestala na jezeru Piru, a njezino su tijelo pronašli pet dana kasnije. Imala je tek 33 godine, a 34. rođendan proslavila bi ovih dana.

Veliku popularnost i uspješnu karijeru uvelike može zahvaliti i seriji "Glee", u kojoj je utjelovila Santanu Lopez, homoseksualnu navijačicu čijim je likom ostavila veliki trag među obožavateljima te serije. Za ulogu je osvojila brojne uloge, uključujući SAG i ALMA, kao i dvije nagrade Grammy te nominacije za prestižnu nagradu Brit.

Dvije godine otkako se pojavila u seriji potpisala je i diskografski ugovor s kućom Columbia Records, no nikada nije objavila studijski album. Singlom "Sorry" iz 2013. ipak je završila na nekoliko relevantnih top-ljestvica, a svojom je glazbom oduševljavala kritiku i publiku. Pojavila se i u nekoliko filmova, a najviše medijske pažnje plijenila je svojim privatnim životom.

Memoare pod nazivom "Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up" objavila je 2016. godine, a u njima je opisala sve doživljaje iz privatnog života.

Naya Rivera nestala je 8. srpnja prošle godine dok je na jezeru Piru bila na izletu sa svojim četverogodišnjim sinom Joseyjem. Mališana su pronašli na brodu kako spava te je na sebi imao spasilački prsluk, no njegovoj majci nije bilo ni traga. Našli su je nakon pet dana potrage.

Joseyja je Naya dobila s bivšim suprugom, glumcem Ryanom Dorseyjem, a nakon glumičine smrti svijet su obišle vijesti kako se njezina sestra Nickayla uselila s Ryanom. On je komentirao kako ga je to molio njegov sin te je rekao da se neće obazirati na zlobne komentare. Glumac je zahvalio Nickayli što je život i manekensku karijeru stopirala kako bi mu pomogla s odgojem sina nakon tragične Nayine smrti.

Naya je prije vjenčanja s glumcem hodala s Big Seanom nekoliko mjeseci do travnja 2014., kada je ispričala da je za njihov prekid saznala kada i ostatak svijeta. On je sve objavio na internetu, a s njom navodno prije toga ni o čemu nije razgovarao. Nakon Dorseyja bila je u vezi s umirovljenim nogometašem Jermaineom Jonesom, i to od siječnja 2020. do svoje smrti.