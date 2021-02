Posh, Scary, Baby, Ginger i Sporty Spice u 90-ima su bile na vrhuncu slave, a njihovi hitovi slušaju se još uvijek, no mnogi ni danas ne znaju mračnu tajnu iza jedne od njihovih najpopularnijih pjesama.

Godine 1994. u Londonu je osnovana ženska pop skupina koja je ubrzo nakon toga postala jedna od najvećih u povijesti glazbe.

Pet članica grupe Spice Girls, Geri Halliwell, Victoria Adams (sada Victoria Beckham), Emma Bunton, Melanie Brown i Melanie Chisholm, osvojile su svijet gotovo preko noći i postale ultimativni hit sa svojim plesnim melodijama.

U srpnju 1996. godine izbacile su singl "Wannabe" kojim su pokorili glazbene ljestvice, a iste je godine časopis Top of the Pops djevojkama nadjenuo nadimke po kojima su poznate i danas - Posh, Scary, Baby, Ginger i Sporty Spice. Uslijedili su i hitovi "Say You'll Be There", "2 Become 1" i "Spice Up Your Life" i Spajsice su ubrzo postale globalna senzacija.

Tijekom najvećeg uspjeha menadžer im je bio Simon Fuller, kojem su dale otkaz kada su se odlučile same brinuti za svoje karijere. Turnejom koja je uslijedila nakon uspjeha njihovog albuma "Spiceworld" koji su izdale 1997. godine osvojile su čitav svijet, no nakon toga je njihova slava počela padati. U ožujku 1998. godine Geri je objavila ostatku grupe da se povlači, no djevojke su odlučile nastaviti s grupom. Dok su bile na turneji u SAD-u objavile su pjesmu "Goodbye" kao posvetu Halliwell te su 1999. godine ušle u studio kako bi snimile posljednji album.

Iako su se do danas okupile za nekoliko prilika, grupa je nekoliko puta na oduševljenje svojih fanova najavljivala povratak na pozornice u punom sastavu. Mediji su i danas veoma zainteresirani za njihov privatni i poslovni život, a i dalje ih prate u stopu što god da napravile. Spice Girls do danas su ostale jedan od najvećih pop fenomena na svjetskoj razini, a njihovi se hitovi slušaju i dalje.

No čak i ako ste je preslušali nebrojeno puta, moguće je da ne znate što se točno krije iza jedne od njihovih najzaraznijih pjesama. Naime, njihov veliki hit "Wannabe" govori o tome kako su djevojke imale seksualne odnose pod utjecajem ekstazija, kako je prije nekoliko godina za Daily Star otkrio neimenovani izbor koji je tvrdio da je Mel B pomogao napisati tu pjesmu. Tajna se, navodno, krije upravo u dijelu pjesme koji pjeva Mel B i koji ide ovako:

"We got Em (Baby) in the place who likes it in your face. We got G (Gery) like MC (Sporty) who likes it on an E", pri čemu slovo E simbolizira ilegalnu drogu.

Himna ženskog prijateljstva i mnogima omiljena pjesma tako je dobila potpuno drugačije značenje.

Je li vama to bila najdraža pjesma Spajsica? Otkrijte nam u našoj anketi u kojoj smo izdvojili njihove najveće hitove.