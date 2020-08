Geri Halliwell znamo kao "Ginger Spice", a ova slavna Britanka nakon odlaska iz Splice Girls je pokrenula i uspješnu samostalnu karijeru. Povodom njezina rođendana prisjetili smo se detalja iz njezina života.

Britanska glazbenica Gearldine Horner, poznatija kao Geri Halliwell, bila je dio pop-senzacije Spice Girls, a upravo ona je svojim odlaskom iz poznatog sastava ostavila svijet u šoku kada je objavila da se povlači i kreće u samostalne vode. Još se bavi glazbom, no karijeru je ostvarila i u drugim poljima te je objavila dvije autobiografske knjige te seriju knjiga za djecu.

Prije nego što je sa Spice Girls osvojila svijet, Geri je radila kao plesačica u klubu na španjolskoj Mallorci. Pozirala je i gola u nekoliko navrata, a otkako se proslavila, te su fotke bile u fokusu brojnih medija.

Skupa s Mel C, Mel B, Victorijom Beckham i Emmom Bunton, Geri je 1994. godine bila na audiciji za novu grupu te su djevojke u kratkom roku osvojile svjetske top liste. "Wannabe", "Spice up your life", "Say you'll be there" i "Too Much" samo su neki od hitova kojima su Spice Girls pomele svu konkurenciju sredinom 90-ih godina. Do danas su ostale jedna od najuspješnijih ženskih pop skupina u povijesti svjetske glazbe.

Geri je ostala zapamćena i po frazi "girl power" (ženska snaga) koju je često promovirala. Uska haljina na britansku zastavu u kojoj je nastupila na dodjelama nagrada Brit postala je dijelom povijesti te se povezuje često i s njezinom ideologijom. U intervjuu 1996. godine je otkrila kako je inspiracija toj ideologiji bila bivša britanska premijerka Margaret Thatcher. Bila je bliska prijateljica s legendarnim Georgeom Michaelom, a u trenutku najveće slave svi svjetski mediji pratili su svaki njezin korak.

Odlazak iz Spice Girls i samostalna karijera

Krajem svibnja 1998. godine Geri je šokirala fanove diljem svijeta kada je objavila da odlazi iz Spice Girls zbog borbe s depresijom te zbog razmirica koje su se pojavile u bendu. Godinu kasnije pokrenula je uspješnu samostalnu karijeru te je prodala preko pola milijuna kopija svog prvog albuma "Schizophonic". Do danas se već nekoliko puta povlačila i vraćala glazbi, a bila je i dijelom Splice Girls kada su djevojke odradile povratničku turneju.

Godinu nakon što je službeno nastupila Spice Girls objavila je prvu autobiografiju "If Only" u kojoj je opisala što se sve događalo u bendu, a knjiga je postala svjetski bestseler.

Privatni život uspješno je skrivala dok je bila na vrhuncu slave, no mediji su ipak dolazili do nekih detalja. Sa scenaristom Sachom Gervasijem je vezu započela 2005. godine, a par je godinu kasnije dobio kći Bluebell Madonnu. Djevojčici su kume bile Victoria Beckham i Emma Bunton. Christophera Hornera upoznala je 2014. godine, a krajem iste godine par je objavio zaruke. Vjenčali su se 15. svibnja 2015. godine, a godinu kasnije dobili su prvo zajedničko dijete. Drugog sina su dobili 2017. godine, a oboje su posvojili i djecu koju su dobili s orijašnjim partnerima.

Geri danas živi mirnim životom i uživa s obitelji. Medijsku pažnju je plijenila i kada je smršavjela 44 kilograma nakon šborbe s bulimijom. Kaže kako je nadišla sve probleme koje je imala, a osjeća se ugodno u svom tijelu.