Posh, Scary, Baby, Ginger i Sporty Spice 90-ih su godina bile na vrhuncu slave, a nitko na sceni im nije bio ravan. Od onda do danas su ostale jedna od najvećih pop senzacija na svijetu.

Godine 1994. u Londonu je oformljena ženska pop skupina koja je ubrzo nakon toga postala jedna od najvećih u povijesti glazbe. Pet članica grupe Spice Girls, Geri Halliwell, Victoria Adams (sada Victoria Beckham), Emma Bunton, Melanie Brown i Melanie Chisholm, osvojile su svijet u vrlo kratkom vremenu, a do danas su ostale kao jedna od najpopularnijih britanskih skupina u povijesti.

Bob i Chris Herbert su početkom 90-ih godina odlučili osnovati žensku grupu koja bi se mogla natjecati s boy-bendovima koji su u tom trenutku žarili i palili svjetskom scenom. Na umu su imali grupu Take That koja je u to vrijeme bila jedna od najpopularnijih. Skupa s Chicom Murphyjem pokrenuli su audiciju za žensku pop grupu, a prijavilo se 400 djevojaka. Nakon nekoliko tjedana razmišljanja odluka je pala na njih 12 za finalnu rundu odabira. Od njih 12, jedino je Geri Halliwell došla tek na drugu audiciju. Odabrane su ona, Victoria, Mel B, Mel C i Michelle Stephenson. Skupa su dva mjeseca snimale pjesme koje su napisali dugogodišnji suradnici Boba Herberta, a jedna od njih, "Sugar and Spice" bila je inspiracija za ime grupe koje će ih kasnije proslaviti.

Formacija i prvi singl popularne grupe

Nakon nekoliko mjeseci priprema i probi, Stephenson su izbacili iz grupe te ju je nadomjestila Emma Bunton. Geri se taman u tom trenutku dosjetila da bi se mogli zvati Spice. Djevojke su bile frustrirane zbog ugovora kojeg su imale te zbog režima koje im je Herbert odredio te su se same pokrenule te su krenule tražiti bolje uvjete. Nakon što su svoje demo snimke predstavile brojnim glazbenim mogulima, Herbert im je dao siguran ugovor i tu je krenula priča. Navodno su ukrale mastere svojih snimaka iz jedne diskografske kuće, a producent Elio Kennedy ih je pratio čitavo to vrijeme te im je pomogao da dođu do važnih diskografa.

Do sredine 1996. godine grupa je promijenila ime u Spice Girls, a u srpnju iste godine objaivile su debitantski singl "Wannabe". Pjesma je odmah postala hit te je počela osvajati top liste, a Spice Girls su se prvi put pojavile i u televizijskom showu sa spotom kojeg su snimale u St. Pancras Grand Hotelu u Londonu. "Wannabe" je brzo postao globalni hit te je postao najprodavaniji debitantski singl svih vremena u Velikoj Britaniji. Pjesmama "Say You'll Be There" i "2 Become 1" osvojile su širu publiku, a debitantski album "Spice" objavile su u studenom 1996. Uspjeh albuma brojni su kritičari uspoređivali s The Beatlesima, a samo u nekoliko tjedana prodale su skoro dva milijuna kopija u Velikoj Britaniji.

Godinu nakon osvojile su i američko tržište i njihovoj slavi nije bilo kraja. Kada su na dodjelama Brit nagrada 1997. godine izvele "Who Do You Think You Are" pažnju je ukrala mini haljina na britansku zastavu koju je nosila Geri, što je postao jedan od najvećih trenutaka u povijesti pop glazbe. Djevojke su se upoznale i s članovima kraljevske obitelji, a prekršile su protokol kada su princa Charlesa poljubile u obraz.

Globalni uspjeh i put prema raspadu

Singl "Spice Up Your Life" svjetlo dana ugledao je u listopadu 1997. godine, a mjesec dana kasnije objavile su album "Spiceworld". Tijekom najvećeg uspjeha menadžer im je bio Simon Fuller, kojem su dale otkaz kada su se odlučile same brinuti za svoje karijere. Turjenom koja je uslijedila nakon uspjeha albuma "Spiceworld" osvojile su čitav svijet, no nakon toga je njihova slava počela padati. U ožujku 1998. godine Geri je objavila ostatku grupe da se povlači, no djevojke su odlučile nastaviti s grupom. Dok su bile na turneji u SAD-u objavile su pjesmu "Goodbye" kao posvetu Halliwell te su 1999. godine ušle u studio kako bi snimile posljednji album.

Iako su se do danas okupile za nekoliko prilika, grupa je nekoliko puta na oduševljenje svojih fanova najavljivala povratak na pozornice u punom sastavu. Mediji su i danas veoma zainteresirani za njihov privatni i poslovni život, a i dalje ih prate u stopu što god da napravile. Posh, Scary, Baby, Ginger, i Sporty Spice do danas su ostale jedan od najvećih pop fenomena na svijetskoj razini.