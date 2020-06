Spice Girls su na vrhuncu slave osnovale vlastitu tvrtku koju su ravnopravno podijelile, što znači da još uvijek imaju jednaka prava što se tiče zarade.

Victoria Beckham zaradila je gotovo milijun funti iako je odbila nastupiti sa Spice Girls prošle godine kada se grupa ponovno okupila. 46-godišnja dizajnerica odbila je koncerte, no zaradila je zbog velikog interesa za bend.

Britanski The Sun piše da je Victoria tako zaradila više od grupe Spice Girls nego od svog modnog brenda, koji joj je u prošloj godini donio oko 700.000 funti. Mel C, Geri Horner, Emma Bunton i Mel B koncerte su odradile bez Posh Spice, no ona je svejedno dobila petinu zarade na ugovorima i prodaji reklamnih proizvoda koji se vežu za Spice Girls zbog prava koje je ostvarila prije više od 20 godina.

Djevojke su na vrhuncu slave osnovale vlastitu tvrtku koju su ravnopravno podijelile, što znači da još uvijek imaju jednaka prava što se tiče zarade. Victoria je tako prošla najbolje od svih jer na koncertima nije sudjelovala, a dobila je svoj dio kolača.

"Ironija svega je činjenica što se Victoria udaljila od ostatka grupe upravo zbog svoje modne kuće, a one su joj zaradile više nego što je njezina linija to uspjela", kaže izvor blizak bendu.

Mediji su se posljednjih tjedana raspisali o gubicima koje je ostvarila Victorijina modna kuća, a samo u prošloj godini izgubila je 12 milijuna funti. Javnost se okomila na Posh kada je htjela otpustiti svoje zaposlenike zbog krize koronavirusa te je namjeravala uzeti državni novac.