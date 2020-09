Mel C progovorila o problemima s kojima se nosila na vrhunce slave dok je bila članica ženske pop-grupe Spice Girls u kojoj je bila s Victoriom Beckham, Emmom Bunton, Geri Halliwall i Mel B.

Britanska pjevačica Melanie C bila je članica ženske pop-grupe Spice Girls koja je svojevremeno bila najpopularnija i najomiljenija diljem svijeta, s milijunima obožavatelja koji su je obožavali, no sada je odlučila progovoriti o onoj mračnijoj strani priče koju je dosad čuvala za sebe.

Danas 46-godišnja Melanie priznala je kako se u vrijeme najveće slave borila s poremećajima prehrane i depresijom nakon što ju grupa Spice Girls dovela do ruba bolesti i kako je sve to za nju bilo preteško.

Ona se davne 1994. godine, kada je imala samo 20 godina, javila na oglas za osnivanje ženske grupe koja ju je na posljetku i proslavila, i kaže da je tada doista imala sve o čemu je ikad sanjala ali da je bila očajno nesretna.

"Slava je za mene bila poražavajuće teška. Razboljela sam se od svega. Borila sam se s poremećajima prehrane i patila sam od depresije. Imala sam sve o čemu sam sanjala, a bila sam očajno nesretna. Često se zaboravlja da su ljudi koji se bave javnim poslom, također samo ljudi", izjavila je u intervjuu za The Observer.

Melanie je danas majka 11-godišnje kćeri Scarlet koju je dobila s bivšim partnerom Thomasom Starrom i danas kaže kako se sramila potražiti pomoć i da nije mogla pronaći izlaz iz svoje situacije.

Međutim, u jednom je trenutku shvatila da joj je stručna pomoć itekako potrebna i poziva druge da nauče lekciju na njezinu primjeru.

Između ostalog u intervjuu je otkrila da se borila sama sa sobom kako bi se natjerala da ustane iz kreveta i da je bila u dubokoj depresiji prije nego je 2000. godine potražila pomoć i to za vrijeme obiteljskog izleta u Los Angelesu.

"Nisam više imala volje za svojim životom. Tada sam odlučila otići do liječnika i prva stvar koju je on htio riješiti je bila moja depresija. Tada sam osjetila veliko olakšanje. Mislila sam da ću izludjeti, to je nešto oko čega vam drugi mogu pomoći", izjavila je za Mirror.

Pjevačica koju su zbog atletske građe prozvali Sporty Spice borila se protiv depresije kombinacijom lijekova, odlazaka na terapije i akupunkturom.

Upravo je i njezina naslovna pjesma s novog solo albuma "Who I Am" inspirirana s poremećajem prehrane koji se razvio na vrhuncu slave.

"Počela sam opsesivno vježbati, prestala sam pravilno hraniti se i razboljela sam se. Bila stvarno zabrinuta za svoj zdrav razum", otkrila je i dodala da je u trenutku kada je shvatila da pati od depresije počeo njezin put oporavka.

Objasnila je da je tijekom djetinjstva bila samopouzdano i ambiciozna, ali da se ta slika promijenila dok je bio dio Spice Girls.

"Shvatila sam da ne bih trebala žaliti zbog ničega. Trebala bih biti ponosna jer sam to sve proživjela i to me tjera da svoju priču dijelim s drugim ljudima", zaključila je hrabra Melanie.