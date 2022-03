Albina Grčić, Bojana Gregorić Vejzović, Domenica Žuvela, Ivana Čuljak, Jelena Perić, Lucija Lugomer i Vlatka Pokos natjecateljice su koje su oduševile svojim umijećem i ljepotom u prvoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama''.

Nova sezona showa "Ples sa zvijezdama" na Novu TV je vratila rasplesane vikende i sjajnu energiju, a u centru pažnje bile su besprijekorne domaće poznate dame koje su pokazale svoje vještine na plesnom podiju.

Albina Grčić, Bojana Gregorić Vejzović, Domenica Žuvela, Ivana Čuljak, Jelena Perić, Lucija Lugomer i Vlatka Pokos natjecateljice su koje su skupa s plesačicama Paulom Jeričević, Valentinom Walme, Helenom Janjušević, Gabrielom Pilić i Nikom Jelić očarale domaću javnost.

Mnogi su komentirali na društvenim mrežama njihove besprijekorne linije, a da su jedna ljepša od druge dokazuju i komentari na račun njihova izgleda koji ne prestaju danima nakon prve epizode.

Još ranije su poznate dame u intervjuima za DNEVNIK.hr pričale što za njih znači ples.

"Iako se nikad nisam profesionalno bavila plesom, kao dijete sam uvijek imala ritma i osjećaja za ples, s obzirom na to da je i to umjetnost, poput glazbe. Okušala sam se nekoliko puta i u plesu, a kako sam voljela oponašati svjetske dive, uvijek bih spajala glazbu i ples (pjevanje i plesanje). Od malih nogu pratim show 'Ples sa zvijezdama', a otada mi je želja okušati se u tome, ma koliko zahtjevno bilo. Obožavam biti u opuštenom okruženju i plesati na domaće i strane hitove kao da me nitko ne gleda, sad kako to izgleda sa strane, hm", kazala je Albina za DNEVNIK.HR.

"Ples za mene znači veselje, opuštanje, druženje, sve ono što u ovim vremenima nedostaje. Što se stila tiče uistinu ne mogu reći, prvi puta se bavim ovom vrstom plesa i još ne znam kako se snalazim. Rekla bih da je zahtjevnije nego sam mislila", priznala je Bojana Gregorić Vejzović.

"Ples je za mene umjetnost koja je usko povezana uz glazbu. Osobno ples vezujem uz dobru energiju, društvo, izlaske i koncerte koji nam svima jako fale", izjavila je Domenica nedavno.

"Volim se baviti fizičkom aktivnošću, tako da je ples, osim vježbe, za mene i način izražavanja emocija. Ritam glazbe me čini sretnom, pa mi ples pomaže da se isključim iz svakodnevnice, koja ponekad nije laka, i odmorim misli", priznala nam je Ivana.

"Za mene je ples odmak od svakodnevnice. Razonoda koja mi diže raspoloženje, samopouzdanje i izvlači svu ženstvenost. Doduše, ne plešem često i to najčešće radim u svoja četiri zida kad me nitko ne vidi", rekla nam je Jelena.

"Za mene ples znači prvenstveno umjetnost. Umjetnost kojom se možemo slobodno izražavati i to je po meni ljepota plesa. Mislim da sam i svojim dosadašnjim javnim djelovanjem dala do znanja koliko cijenim slobodno izražavanje, stoga smo ples i ja savršeni 1+1. Ljepota samog plesa je što na kojem god kontinentu se nalazili, ples razumiju svi, tijelom, duhom i srcem", kazala je Lucija u razgovoru za DNEVNIK.HR.

"Ples je za mene izvor životne radosti i automatski reagiram na glazbu. I emotivno i fizički. Ples je jedan od najljepših načina za izražavanje emocija, i sretnih, i tužnih, i dramatičnih. Ples slavi i ljepotu ljudskog tijela i ljepotu emocija. Iako to javno gotovo nikad nisam ispoljavala, privatno sam oduvijek voljela plesati. Glazba je dio mene, oduvijek je bila, a ples onda dolazi prirodno. Ustvari, žalim što se nisam plesu profesionalno posvetila u puno većoj mjeri tijekom karijere. Ovo je za mene sjajna prilika da isprobam totalno drugačiji pristup plesu i upravo taj izazov je moj glavni motiv za sudjelovanje u ovom projektu. Oduševljena sam svojim plesnim partnerom i vjerujem da imamo odličnu kemiju kao par", zaključila je Vlatka.

