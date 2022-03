Albinu Grčić gledat ćemo u showu "Ples sa zvijezdama", a putem drušvenih je mreža poručila da je i više nego spreman na taj izazov.

Pjevačica Albina Grčić jedna je od natjecateljica ovogodišnjeg showa "Ples sa zvijezdama" koji kreće s emitiranjem u nedjelju 6. ožujka, a uzbuđenje koje zbog toga osjeća niti se ne trudi sakriti.

Na svom je profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u ružičastoj prozirnoj haljini, a u kojoj je sve ostavila bez daha.

"Tko gleda Ples sa zvijezdama ovu nedjelju?Nemojte da vas ova prekrasna haljina zavara. Neka igre počnu", napisala je Albina uz objavu.

"Reci ti meni tko ne gleda? Divna!", "Jedva čekam", "Princezica", "Prelijepa", "Naša slatkica", "Slatkiš", "Ajme ljepotice, gledamo se", "Tvoja poniznost u osobnim uspjesima fascinira", "Jako si zgodna", "Kao iz bajke", poručili su joj obožavatelji.

"Iako se nikad nisam profesionalno bavila plesom, kao dijete sam uvijek imala ritma i osjećaja za ples, s obzirom na to da je i to umjetnost, poput glazbe. Okušala sam se nekoliko puta i u plesu, a kako sam voljela oponašati svjetske dive, uvijek bih spajala glazbu i ples (pjevanje i plesanje). Od malih nogu pratim show 'Ples sa zvijezdama', a otada mi je želja okušati se u tome, ma koliko zahtjevno bilo. Obožavam biti u opuštenom okruženju i plesati na domaće i strane hitove kao da me nitko ne gleda, sad kako to izgleda sa strane, hm", kazala je Albina za DNEVNIK.HR.

