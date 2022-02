Vlatka Pokos vraća se na male ekrane i to kao jedna od natjecateljica showa "Plesa sa zvijezdama" o čemu je progovorila u razgovoru za DNEVNIK.hr kao i o povratku iz Kanade u Hrvatsku.

Bivša televizijska voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos nakon nekoliko godina života u Kanadi odlučila se vratiti u Hrvatsku, za koju priznaje da joj je nedostajala, a osim povratka kući jednu od najljepših Hrvatica veseli i novi projekt koji je pred njom.

Naime, 51-godišnju Vlatku gledat ćemo kao jednu od natjecateljica showa "Ples sa zvijezdama" koji se u programu Nove TV uskoro vraća na male ekrane.

Vlatka je gotovo cijeli život i karijeru na neki način vezana uz glazbu i svjetla pozornice, a otkrila nam je što za nju znači ples, općenito, u svakodnevnom životu.

"Ples je za mene izvor životne radosti i automatski reagiram na glazbu. I emotivno I fizički. Ples je jedan od najljepših načina za izražavanje emocija, i sretnih, i tužnih, i dramatičnih. Ples slavi i ljepotu ljudskog tijela i ljepotu emocija. Iako to javno gotovo nikad nisam ispoljavala, privatno sam oduvijek voljela plesati. Glazba je dio mene, oduvijek je bila, a ples onda dolazi prirodno. U stvari žalim što se nisam plesu profesionalno posvetila u puno većoj mjeri tijekom karijere. Ovo je za mene sjajna prilika da isprobam totalno drugačiji pristup plesu i upravo taj izazov je moj glavni motiv za sudjelovanje u ovom projektu. Oduševljena sam mojim plesnim partnerom i vjerujem da imamo odličnu kemiju kao par", zaključila je Vlatka.

Vlatka ima već i svoje favorite među stilovima za koji misli da joj najbolje idu.

"Možda se pokaže da mi bolje idu neki drugi plesni stilovi, ali jednostavno obožavam latino glazbu i sve vrste latino plesova! Ta glazba i plesni pokreti su vrlo senzualni i strastveni i ženstveni. Ne mogu odoljeti latino glazbi, odmah se počnem kretati u ritmu", priznala je Vlatka.

Zanimalo nas je i postoji li neki stila da ga se najviše pribojava?

"Ne mogu reci da se pribojavam nečega i dat ću sve od sebe da ne razočaram, prije svega, svog plesnog partnera a onda, naravno, i publiku", zaključila je.

A što misli koji je njezin tajni adut za prolaz u daljnje natjecanje?

"Teško je to reći, upravo zbog toga što već dulje vrijeme nisam bila prisutna na sceni. Možda nostalgija za nekim drugačijim vremenima? Puno očekujem od gledatelja koji su pratili moj rad tijekom godina i koji me još uvijek vole. Inače sam vrlo temeljita i uporna i dat ću apsolutno sve od sebe u smislu treninga i plesa. Pouzdajem se u svoj šarm i iskustvo na sceni iako je ovo za mene potpuno drugačije iskustvo od onog kroz koje me publika upoznala", smatra Vlatka.

Dugo je vremena nije bilo u Hrvatskoj, pa nam je Vlatka otkrila i kako se osjeća sada kada se konačno vratili i kakvi su je komentari dočekali.



"Zagreb je moj grad, poznajem svaku ulicu i uvijek to u meni izazove tople emocije. Moji bliski prijatelji reagirali su pozitivno iako je bilo i onih koji su “zabrinuti” hoću li moći izdržati ovaj zahtjevni plesni tempo. O široj javnosti mi je teško govoriti, ljudi su oduvijek burno na mene reagirali. Vidjet ćemo nakon glasanja! Generalno, ljudi u Zagrebu su iznimno topli i dragi. Mnogi mi kažu da me nikad nisu preboljeli kao voditeljicu i sjećaju se mojih velikih hitova, a to je mome srcu drago", priznala je.

Vlatka je nekoliko godina živjela i radila u Kanadi, no neke stvari su joj od kuće jako nedostajale.

"U Kanadi sam ponekad usamljena i nedostaju mi prijatelji iz Hrvatske, naša druženja i odlasci na beskrajne ručkove i druženja. To u Kanadi nemam, ali imam sve ostalo. Nedostaje mi moja obitelj, moji sve stariji roditelji. Moj nastup u Plesu sa zvijezdama posvećujem svojoj mami, koja je imala jako težak život, a ja to ponekad nisam shvaćala. Zato želim posvetiti ovaj nastup svojoj mami i reći joj koliko je volim", otkrila nam je Vlatka.

Od samih početaka pojavljivanja na domaćoj javnoj sceni, slovi kao jedna od najljepših Hrvatica čija ljepota ne blijedi.

"Naravno da je to lijepo čuti i ja ću uvijek nastojati biti lijepa i zdrava. Ipak, voljela bih da ljudi vide i moju unutarnju ljepotu i toplinu", priznala je.

Mnogi i dan danas pjevuše hit "Na modrom nebu iznad Zagreba" koji je snimila sa Srebrnim krilima. Evo što joj je ostalo najljepše u sjećanju iz tog razdoblja i osjeća li i ona sama nostalgiju kada čuje pjesmu na radiju?

"Naravno, tome glazba i služi i zato je stvaramo. Glazba svakog čovjeka podsjeća i nosi u određeni trenutak u njegovom životu. S distance, uvijek nam se čini da je u prošlosti sve bilo ljepše i bolje. Nejasna je granica žalimo li za mladošću ili ondašnjim svijetom i načinom života. Činjenica je da se svijet jako promijenio, ne nužno na bolje. Koliko je glazba važan dio našeg života pokazao je nedavni nenadoknadivi gubitak našeg predivnog Akija Rahimovskog uz kojeg su odrastale generacije u regiji, uključujući moju malenkost. Kad sam pročitala tu užasnu vijest provela sam čitav dan plačući i slušajući predivnu glazbu Parnog Valjka i Akijev neponovljivi glas. Toliko emocija i divnih uspomena", otkrila je Vlatka.

Vlatka je u jednom trenutku zaključila da je vrijeme za zaokret, nakon glazbene i voditeljske karijere odlučila je uploviti u svijet nekretnina pa onda u modnu industriju.

"Ne želim ovom prigodom govoriti ni o čemu negativnom, govorila sam o tome puno puta. Ukoliko želite biti sretni i uspješni u životu, morate biti sposobni za promjene. U protivnom, nove okolnosti i situacije koje ne možete kontrolirati, mogu vas potpuno uništiti. Ništa ne radim polovično, ne volim improvizacije tog tipa i bila sam jako nezadovoljna mojim profesionalnim statusom. Nikada nisam požalila zbog svoje odluke, u stvari, vjerujem da sam je trebala donijeti puno ranije", priznala je.

Za kraj smo Vlatku upitali i je li na tom putu možda srela nekog novog muškarca koji je uspio osvojiti njezino srce.

"Što Vi mislite?", zagonetno je odgovorila Vlatka koju uskoro gledamo na nekom novom, plesnom putu.

