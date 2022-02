Ivanu Čuljak Lošić uskoro gledamo u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem će predstaviti svoje plesne vještine.

Našu poznatu slastičarku Ivanu Čuljak Lošić domaća je publika imale priliku upoznati u showu "MasterChef", u kojem je pokazala zavidne kulinarske vještine, a sada će nam se predstaviti u sasvim novom svjetlu.

Naime, Ivana će biti jedna od natjecateljica showa "Ples sa zvijezdama", koji se uskoro vraća na male ekrane, a simpatična slastičarka i poduzetnica ne krije koliko je zaljubljena u ples u svakodnevnom životu.

"Volim se baviti fizičkom aktivnošću, tako da je ples, osim vježbe, za mene i način izražavanja emocija. Ritam glazbe me čini sretnom, pa mi ples pomaže da se isključim iz svakodnevnice, koja ponekad nije laka, i odmorim misli", priznala nam je Ivana.

Otkrila nam je i koji je to plesni stil za koji misli da joj ide najbolje, ali i kojeg se najviše pribojava.



"Možda latinoamerički plesovi? Oni mi najbolje pristaju, prpošni su, zaigrani i dinamični. Ne pribojavam se niti jednog stila, sigurno će neki biti zahtjevniji od drugih, ali sve se može naučiti", zaključila je.

Ivana već ima tajni adut za prolaz u daljnje natjecanje, a rekla je i što očekuje od plesnog partnera i natjecanja.

"Moj plesni partner je moj najsnažniji adut. Bio je devet puta državni prvak, a to nije mala stvar. Očekujem puno zabave, usavršavanje plesnih vještina i rušenje osobnih granica", izjavila je Ivana.

Osim kuhanja i pripremanja slastica, njezina velika ljubav su i putovanja. Jedno od posljednjih na kojem je bila je ono u Jordan, a posjetila je i Meksiko. Evo koju bi destinaciju izdvojila kao najdražu i preporučila je drugima.

"Mislim da svi već znaju da je Meksiko moja druga domovina i uvijek ću ga preporučiti onima koji se upućuju u prekooceanske avanture, ali ako se radi o nekim bližim destinacijama kojima se rado vraćam, to su Rim i Pariz", poručila je Ivana.

Na Instagramu je prati više od 10 tisuća ljudi i mnogima je uzor. Kako to doživljava i javljaju li joj se ljudi svakodnevno u inbox?

"Zbilja je kompliment čuti da sam nekom uzor. Drago mi je da je moj rad prepoznat i cijenjen i da sam možda inspiracija drugima. Trudim se odgovorno shvaćati tu ulogu i nastojim svima odgovoriti na komentar, pitanje, pa čak i kritiku", priznala je.

Ivana nam je otkrila i koji je najveći kompliment koji je dobila u životu.

"Volim kada ljudi prepoznaju moj smisao za humor", zaključila je.

Ivana danas uspješno vodi vlastitu slastičarnicu u Zagrebu, no je li od malih nogu znala da će jednog dana tako završiti i koliko je hrabrosti za to bilo potrebno?

"Oduvijek sam voljela kuhanje i pripremu slastica, ali tek nakon MasterChefa sam shvatila da je to moj poziv i da to želim raditi. Bio je to dug i težak put, proces koji zahtijeva puno strpljenja i odricanja, ali danas znam da je sve bilo vrijedno toga", priznala nam je Ivana.

Na društvenim mrežama ne otkriva puno detalja iz privatnog života, ali ono što mnoge zanima je postoji li neki poseban muškarac u njezinu životu.

"Neka to ostane, poput mojih recepata, još jedna slatka tajna", zaključila je za kraj.

Vrsaljkova lijepa supruga novim potezom dala naslutiti ono o čemu se već dugo šuška, što se zapravo događa? +27

Nosi titulu jedne od najljepših žena, ali rijetki su je prepoznali u ovakvom izdanju, iza svega se krije potresna priča! +23