Lucija Lugomer prisjetila se svojih inozemnih uspjeha, pa je progovorila i o prilikama koje plus-size modeli imaju u Hrvatskoj, a najavila je i da će se uskoro predstaviti u jednom potpuno drugačijem svjetlu.

Naša najpoznatija plus-size manekenka Lucija Lugomer spremna je za novi izazov u životu.

Kao jedna od natjecateljica showa Nove TV "Ples sa zvijezdama", publici će se uskoro predstaviti u potpuno drugačijem svjetlu i tome se jako veseli.

"Za mene ples znači prvenstveno umjetnost. Umjetnost kojom se možemo slobodno izražavati i to je po meni ljepota plesa. Mislim da sam i svojim dosadašnjim javnim djelovanjem dala do znanja koliko cijenim slobodno izražavanje stoga smo ples i ja savršeni 1+1. Ljepota samog plesa je što na kojem god kontinentu se nalazili, ples razumiju svi, tijelom, duhom i srcem", kazala je Lucija za DNEVNIK.HR.



Novo iskustvo donosi joj i nove izazove, ali spremna je suočiti se sa svima.

"Najviše se pribojavam plesova koji iziskuju najviše fizičke spreme i znanja odnosno plesnog iskustva. Posebno bi istaknula paso doble. Stil plesa koji mi najbolje ide bih rekla da je linijski ples. Linijski ples spada u kategoriju društvenih plesova i samim time dobivam sigurnost i samopouzdanje jer nisam sama u toj 'vatri'", priznaje, a uzda se i u svoje tajne adute.

"Moj tajni adut za daljnje natjecanje i nije baš tako tajan", govori kroz smijeh i dodaje: "Trudit ću se biti što koncentriranija i discipliniranija te svojim trudom pokazati i sebi i drugima koliko je ples predivan."



Sudjelovanje u showu vidi kao priliku za dobru zabavu, ali i stjecanje jednog lijepog životnog iskustva te novih znanja.

"Imam prilike učiti od najboljih stoga je za mene to jedan veliki kompliment. Od partnera očekujem te se nadam dobroj međusobnoj povezanosti na vise razina, razumijevanje i naravno podršci. Vjerujem da će upravo tako i biti", optimistična je.

Nakon punih sedam godina svojeg javnog djelovanja kao plus-size model i otkrivanja jednog potpuno drugačijeg segmenta domaćoj publici, Lucija je dobro upoznata sa svim izazovima koje donosi bavljenje ovim poslom u Hrvatskoj.

"S obzirom na to da sam u svemu tome skoro pa sama, rekla bih da je prvenstveno izazovno, da. Specifikum mog osobnog djelovanja je to što sam, osim plus-size modelinga, svojom odlukom ušla i nešto dublje, u cijelu priču, na primjer pustila sam publiku bliže svojem privatnom životu, odlukama, stavovima i slično. Vjerujem da sam na vrijeme pronašla 'svoj kut' i plasirala svoje mjesto pa su se i ostali ljudi dosta brzo pronašli i poistovjetili s mojom pričom", kaže Lucija, a na temelju vlastitog iskustva zna i da je situacija u inozemstvu nešto drugačija.



"Za modeling u Hrvatskoj ima prostora, ali bih to pridodala činjenici da sam jedina koja je u sve to ušla toliko duboko i potpuno, stoga klijenti već znaju što dobivaju želeći bas Luciju Lugomer. Vani je nešto drugačija priča jer se gubiš u masi i potrebno je više truda, ali također primjećujem da je trud postao jako sklizak teren jer je dosegao jedan novi level. Eh sad, koliko je to zdravo i dobro, ostavit ću da publika sama procjeni", govori.

Ona je izvan granica Hrvatske uspjela ostvariti neke zavidne uspjehe kojih se rado prisjeća, a jedan od njih je i poziranje za naslovnicu uglednog Voguea.



"Osim talijanskog Voguea, svakako moram uključiti onaj najdraži (jer je prvi) intervju za britanski Daily Mail na čak 15 stranica, zatim američki Allure te ABC News. Naravno, uz svoju inozemnu modnu agenciju", pohvalila nam se.

Lucija je i prava zvijezda na Instagramu gdje ponosno pokazuje svoje takozvane "nesavršenosti" i prava je motivacija drugima, no priznaje da nije oduvijek prštila samopouzdanjem.

"Koliko se sjećam, da, oduvijek sam imala samopouzdanja, ali su i moje vrijednosti prije bile drugačije. Izgled mi je tada značio nešto više nego što mi znači danas, a i samopouzdanje gledam nešto drugačijim očima. Mnoge stvari sam prerasla. Ako to tako mogu reći, sada sam više koncentrirana na glavu nego na tijelo", kaže nam, a ne krije i da joj u takvom razmišljanju puno pomaže i podrška njezinih brojnih pratitelja.



"Gotovo svakodnevno svojih 180 tisuća pratitelja podsjećam da je osjećaj zahvale jedan od najljepših osjećaja na svijetu. Definitivno mi znači podrška drugih i ona je jedan poseban segment za biti uspješan. Stava sam da čovjek uvijek treba drugog čovjeka stoga je ta 'mala' vojska ljudi podrške neizostavan dio mojeg dosadašnjeg uspjeha", zahvalna je Lucija.

"No najveća podrška su mi definitivno otac i suprug", ističe.

A uz popularnost na društvenim mrežama često se vežu i negativni komentari, no ona se s njima naučila nositi.

"Ne pratim djelovanje hejtera, ne opterećuju me tako da takve stvari više niti ne dolaze do mene. Moj put sada je drugačiji. Što se mene tiče ja sam ostvarena osoba i na poslovnom i na privatnom putu. Mene sada muče skroz drugi problemi od onih koji su me mučili na početku karijere i nemaju veze s ovim poslom. Moje vrijednosti su se također promijenile stoga drugačije stvari uzimam k srcu", kaže Lucija koju je posebno promijenilo majčinstvo.

"Majčinstvo me promijenilo gotovo pa u potpunosti. Vjerujte mi kada vam kažem da niti suđe više ne perem kao što sam ga nekada prala. Mjerenje vremena poprimilo je jednu potpuno novu dimenziju, ali vrijedno je apsolutno svega jer ovakvu ljubav stvarno je teško riječima opisati. Najljepša stvar koja mi se dogodila ikada", govori kroz smijeh.

"Gledamo se uskoro preko malih ekrana!" poručuje Lugomer.

Pogledajte kako je jedna od najljepših Hrvatica izgledala prije 16 godine, i tada ju je bilo teško zasjeniti! +26

Bivša supruga našeg proslavljenog nogometaša nakon burnog razvoda skriva svoj ljubavni život, a on je pronašao sreću s 14 godina mlađom +18