Will Smith osvojio je Oscara za najboljeg glavnog glumca za ulogu u film "King Richard", a prije toga se popeo na pozornicu kako bi opali šamar Chrisu Rocku koji se našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith.

Svečanu 94. dodjelu nagrada Oscar obilježio je incident glumca Willa Smitha koji je osvojio svoj prvi zlatni kipić, i to za glavnog glumca u filmu "King RIchard".

Prije nego što je proglašen pobjednikom u ovoj važnoj kategoriji, Will se pred kamerama obračunao s komičarem Chrisom Rockom koji se našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith.

Naime, Rock je kao jedan od prezentera na dodjeli u šali prokomentirao kako Jada zbog obrijane glave izgleda kao G.I. Jane, nakon čega je Smith ustao iz publike i popeo se na pozornicu kako bi Rocku opalio šamar. "Nemoj spominjati ime moje žene", ljutito je povikao Will Chrisu kada se vratio na svoje mjesto.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL