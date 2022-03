Dodijeljeni su Oscari 2022. U kategoriji za najbolji film pobijedio je film "CODA", najboljim glumcem proglašen je Will Smith za ulogu u filmu "King Richard", a najboljom glumicom Jessica Chastain za ulogu u filmu "Oči Tammy Faye".

Ovogodišnja 94. po redu dodjela prestižne filmske nagrade Oscar održala se u Dolby Theatreu u Hollywoodu, a i ove godine za nju su konkurirala sjajna filmska ostvarenja i imena iz svijeta filma.

Oscara za najbolji film osvojio je film "CODA", najboljim glumcem proglašen je Will Smith, a najboljom glumicom Jessica Chastain. Oscara za najbolju sporednu glumicu osvojila je Ariana DeBose, a za najboljeg sporednog glumca Troy Kotsur, koji je i prvi gluhonijemi dobitnik ove prestižne filmske nagrade. Najviše zlatnih kipića, njih šest, osvojio je film "Dina".

Svečanu dodjelu otvorila je Beyonce moćnom izvedbom pjesme "Be Alive" iz filma "Kralj Richard", a najavile su je sestre Venus i Serena Williams.

Prvi ovogodišnji zlatni kipić osvojila je glumica Ariana DeBose kojoj je uloga u filmu "West Side Story" donijela Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu. DeBose se inače identificira kao queer te je uz Kristen Stewart jedna od dvije otvorene LGBTQ+ izvođačice nominirane u istoj godini, što je prvi put u povijesti Oscara.

Prilikom preuzimanja kipića Ariana je održala moćan i ohrabrujuć govor.

"Zamislite ovu malu djevojčicu na zadnjem sjedištu bijelog Ford Focusa. Pogledajte je u oči, vidjet ćete ženu koja je queer, tamnoputa i Latina, i koja je pronašla svoju snagu u umjetnosti. Vjerujem da ovdje to slavimo. Svima koji su ikada preispitivali svoj identitet, obećavam vam ovo. Stvarno postoji i mjesto za nas. Hvala vam svima", poručila je glumica.

Film "Dina" osvojio je šest Oscara i to u kategorijama za najbolji zvuk, najbolju montažu, najbolje vizualne efekte, najbolju filmsku glazbu, najbolju kinematografiju i najbolju scenografiju.

U kategoriji najboljeg kratkometražnog dokumentarnog filma Oscara je osvojio film "Kraljica košarke".

Oscara za najbolji dugometražni animirani film osvojio je Disneyev "Encanto: Naš čarobni svijet". Zvijezde animiranog filma i Luis Fonsi na dodjeli su uživo izveli popularnu pjesmu iz filma "We Don't Talk About Bruno".

Za najbolji kratkometražni animirani film Oscara je osvojio španjolski film "Brisač vjetrobrana".

Oscara za najboljeg sporednog glumca osvojio je Troy Kotsur za ulogu u filmu "CODA", u kojem glumi oca gluhonijeme obitelji. Ovo mu je bila prva nominacija za prestižnu filmsku nagradu, a upisao se u povijest kao prvi gluhonijemi glumac koji je primio Oscara.

U kategoriji za najbolji međunarodni dugometražni film Oscara je dobio japanski film "Drive My Car" redatelja Ryusuke Hamaguchija. Ovo je peti Oscar za japansku kinematografiju u povijesti dodjele filmske nagrade.

Oscara u kategoriji za najbolji kratkometražni igrani film osvojio je britansko-nizozemski film "Dugi oproštaj".

U kategoriji za najbolju kostimografiju Oscara je osvojila Jenny Beavan za kostime u filmu "Cruella".

U kategoriji za najbolji izvorni scenarij Oscara je osvojio redatelj Kenneth Branagh za film "Belfast".

Oscara za najbolji scenarij prema predlošku dobila je redateljica Sian Heder za film "CODA".

U kategoriji za najbolji dugometražni dokumentarni film Oscara je dobio film "Summer of Soul".

Oscara u kategoriji najbolje izvorne pjesme osvojila je pjesma "No Time to Die" mlade kantautorice Billie Eilish iz istoimenog filma o agentu Jamesu Bondu. Ovo je treći put zaredom da Bondov film osvaja Oscara u ovoj kategoriji.

U kategoriji za najbolju režiju Oscar je pripao je Jane Campion, redateljici filma "Šape pasje".

Oscara za najboljeg glavnog glumca osvojio je Will Smith za ulogu u filmu "King Richard" kojemu je ovo četvrta nominacija za prestižnu nagradu, ali prvi osvojeni zlatni kipić. Smith je na pozornici u suzama održao emotivan govor u kojem se zahvalio cijeloj filmskoj ekipi i sestrama Sereni i Venus Williams, čija je priča ispričana u filmu u kojem je on utjelovio njihova oca.

Oscar za najbolju šminku i frizuru pripao je filmu "Oči Tammy Faye".

U kategoriji za najbolju glavnu glumicu Oscara je osvojila Jessica Chastain za ulogu u filmu "Oči Tammy Faye". Ovo joj je bila treća nominacija za zlatni kipić.

Oscara za najbolji film dodijelile su Lady Gaga i holivudska legenda Liza Minnelli.

Najboljim filmom proglašen je film "CODA", dirljiva optimistična priča o obitelji gluhonijemih. Film je bio nominiran u tri kategorije i u svima je pobijedio.

Svečanost dodjele, koju je producirao Will Packer, a režirala Glenn Weiss, vodile su tri osobe i to tri glumice - Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes.

Prošlo je 35 godina otkako su čak tri osobe bile domaćini najvećega holivudskog spektakla, no nikad se dosad u jednoj večeri na pozornici u ulozi domaćina i voditelja showa pri dodjeli prestižnih nagrada nije našlo toliko žena.

Počast Ukrajini

Tijekom dodjele održana je minuta šutnje za stradale u ratu u Ukrajini.

Na situaciju u Ukrajini podsjetila je i glumica Mila Kunis koja je rođena u Ukrajini i koja se na dodjeli pojavila na pozornici kako bi najavila nastup Diane Warren s pjesmom "Somehow You Do".

Crveni tepih

Brojne holivudske zvijezde pokazale su svoje modne kreacije na crvenom tepihu Oscara uoči dodjele najprestižnije filmske nagrade.

Nicole Kidman pažnju je privlačila već na partyju zagrijavanja za Oscare koji je u nedjelju u Beverly Hillsu organizirao Giorgio Armani, a za tu je prigodu obukla odijelo i topić.

Lily James pojavila se na dodjeli Oscara 2022.u čipkastoj ružičastoj haljini s dubokim dekolteom i opasno visokim prorezima koji su otkrili njezine noge.

Zvijezde su na ovogodišnjoj dodjeli Oscara nosile plavu vrpcu u znak podrške Ukrajini.

Amy Schumer na crvenom se tepihu pojavila u haljini s dubokim izrezom na dekolteu i velikom mašnom.

Tracee Ellis Ross pojavila se na crvenom tepihu dodjele Oscara 2022. u haljini bez naramenica koja joj je jedva prekrila grudi i zbog koje je odmah završila na listama najgore odjevenih na ceremoniji.

Kourtney Kardashian i Travis Barker pojavili su se zajedno na 94. po redu dodjeli Oscara, pa pažnju fotografa zaokupili izmjenjivanjem nježnosti.

Kristen Stewart se na dodjeli Oscara 2022. pojavila u odvažnom izdanju u kojem je pokazala vitke noge.

Incident na dodjeli?

Pobjednika za najbolji dugometražni dokumentarni film je proglasio Chris Rock koji je prilikom objave spomenuo suprugu Willa Smitha, a on mu je iz publike ljutito povikao: "Nemoj spominjati moju ženu", pa je odšetao do njega na pozornicu i udario mu šamar. Još nije poznato radi i se o unaprijed dogovorenom skeču ili pravoj reakciji, no ovo je trenutak o kojem će se sigurno još pričati.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022



Popis nominiranih

U kategoriji najboljeg filma nominirani su bili "Belfast", "CODA", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog" i "West Side Story".

Na listi nominiranih za najbolju glumicu našle su se Jessica Chastain za ulogu u filmu "The Eyes of Tammy Faye" s Black Bottom", Olivia Cole za ulogu u filmu "The Lost Daughter", Penélope Cruz za ulogu u filmu "Parallel Mothers", Nicole Kidman za ulogu u filmu "Being the Ricardos" i Kristen Stewart za ulogu u filmu "Spencer".

Za najboljeg glumca nominirani su bili Javier Bardem za ulogu u filmu "Being the Ricardos", a uz njega su u istoj kategoriji nominirani i Benedict Cumberbatch za ulogu u filmu "The Power of the Dog", Andrew Garfield za ulogu u filmu "Tick, Tick…Boom!", Will Smith za ulogu u filmu "King Richard" i Denzel Washington za ulogu u filmu "The Tragedy of Macbeth".

Za najbolju sporednu glumicu nominacije su dobile Jessie Buckley za ulogu u filmu "The Lost Daughter", Ariana DeBose za ulogu u filmu "West Side Story", Judi Dench za ulogu u filmu "Belfast", Kirsten Dunst za ulogu u filmu "The Power of the Dog" i Aunjanue Ellis za ulogu u filmu "King Richard".

Nominacije za najboljeg sporednog glumca ostvarili su Ciaran Hinds za ulogu u filmu "Belfast", Troy Kotsur za ulogu u filmu "Coda", Jesse Plemons za ulogu u filmu "The Power of the Dog", J.K. Simmons za ulogu u filmu "Being The Ricardos" i Kodi Smit-McPhee za ulogu u filmu "The Power of the Dog".

Popis svih nominiranih pogledajte OVDJE.

Oko ovogodišnje dodjele oglasio se i američki glumac Sean Penn koji je pozvao svoje kolege u Hollywoodu da bojkotiraju dodjelu nagrada, ne pruže li organizatori priliku predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskiju da se u nedjelju navečer uključi u svečanu ceremoniju dodjele u Los Angelesu i održi govor.

