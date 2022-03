Jada Pinkett Smith je o alopeciji progovorila još prije četiri godine, a upravo zbog te bolesti je obrijala glavu.

Supruga glumca Willa Smitha, Jada Pinkett Smith, još je prošle godine ispričala kako je bila prestravljena što je izgubila puno kose tijekom borbe s autoimunom bolešću alopecijom. Prošlog je ljeta zbog svega odlučila obrijati glavu.

Na ovogodišnjoj dodjeli Oscara komičar Chris Rock odlučio se u svom govoru našaliti na njezin račun, zbog čega ga je Will Smith udario i postao goruća tema na internetu nakon same dodjele. Mnogi su nakon toga na društvenim mrežama žustro komentirali njegovu reakciju, a neki ističu kako su uvjereni i da Rock nije znao kroz što je sve Jada prošla.

Jada je o alopeciji prvi put progovorila 2018. godine u svojoj seriji na Facebooku Red Table Talk. "Mučim se s gubitkom kose", komentirala je onda te je jedva zadržavala suze. "Viša sila uzima toliko toga od ljudi. Mnogi ljudi imaju rak, bolesnu djecu, rijetko se što po tom pitanju može napraviti", ispričala je onda.

Nakon što je obrijala glavu, priznala je kako joj je to bilo duhovno iskustvo. Morala se odreći dijela sebe te prihvatiti da će je ljudi ispitivati zašto je to učinila. "Idem često na injekcije koje mi pomažu, no ne liječim se standardnim putem. Čini mi se kako je sve pod kontrolom i na ovaj način", kazala je Pinkett Smith prije četiri godine.

Komentirala je i kako ima punu podršku svoje obitelji, a u svemu joj je puno pomogla kći Willow, koja si je također skratila kosu kako bi njezinoj majci bilo lakše. "Alopecija i ja ćemo biti prijateljice i točka", zaključila je prije nekoliko mjeseci.

Alopecija je inače autoimuna bolest koja napada folikule dlake te uzrokuje ispadanje kose. Lijeka za nju nema, no postoje načini na koje se ona može usporiti. Kako su liječnici istaknuli, nije opasna po život te dok se drži pod kontrolom, pacijenti mogu normalno živjeti.

