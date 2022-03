Will Smith

Glumac Will Smith je na dodjeli Oscara u nedjelju opalio šamar komičaru Chrisu Rocku, a sada je objavljen i čitav video incidenta.

Oskarovac Denzel Washington smirivao je kolegu Willa Smitha tijekom pauze na 94. dodjeli Oscara u Los Angelesu u nedjelju navečer. O incidentu koji se dogodio na samoj dodjeli dan kasnije bruji čitav svijet, a iz minute u minutu curi sve više detalja o tome.

Washington je Smithu dao nekoliko savjeta te ga je uspio oraspoložiti, a svjetski mediji objavili su i fotografije sa same dodjele na kojima se poznati dvojac smije dok se tapšaju po ramenu. Smith je u govoru nakon što je osvojio zlatni kipić komentirao što mu je kolega rekao. "Budi oprezan kada si na vrhuncu slave, tada vrag dolazi po tebe", rekao mu je Denzel.

Smith je opalio šamar komičaru Chrisu Rocku, koji se našalio na račun glumčeve supruge Jade Pinkett Smith usporedivši je s G.I. Jane jer ima obrijanu glavu. Jada inače boluje od alopecije te gubitka kose. Sada je objavljen i cijeli video njegove izjave, ali i samoga udarca.

Will Smith se prvo nasmijao na njegovu šalu, no zatim je ustao, odšetao do pozornice i udario Rocka. "Nemoj spominjati moju ženu", viknuo je Smith komičaru nakon toga. Mnogi u dvorani ostali su šokirani incidentom.

Oscara za najboljeg glavnog glumca osvojio je upravo Will Smith, i to za ulogu u filmu "King Richard", a ovo mu je četvrta nominacija za prestižnu nagradu, ali prvi osvojeni zlatni kipić. Smith je na pozornici u suzama održao emotivan govor u kojem je zahvalio cijeloj filmskoj ekipi i sestrama Sereni i Venus Williams, čija je priča ispričana u filmu u kojem je on utjelovio njihova oca.

U svojem se govoru ispričao Akademiji zbog ranijeg incidenta. "Želio bih se ispričati Akademiji. Želio bih se ispričati i svim kolegama", rekao je glumac tijekom govora. "Zbog ljubavi radiš lude stvari", priznao je te istaknuo kako se samo treba na sve nasmijati i praviti da je sve u redu.

O svemu se kasnije oglasila i policija u Los Angelesu te su istaknuli kako Chris Rock nije prijavio Smitha za napad, no znaju sve što se dogodilo. Akademija se zasad nije izjasnila po pitanju sankcija Willu Smithu.

Brojne kolege šokirane su reakcijom Willa Smitha, a ističu kako nasilje nikada nije dokaz ljubavi. Komentari na račun incidenta ne prestaju, a društvene mreže prepune su reakcija na Smithov potez.

