Will Smith je tijekom dodjele Oscara došetao do pozornice te je udario Chrisa Rocka, a o svemu se oglasila i policija u Los Angelesu.

Ovogodišnju dodjelu Oscara obilježio je incident koji se dogodio na samoj pozornici najvažnije filmske večeri.

Pobjednika za najbolji dugometražni dokumentarni film je proglasio Chris Rock koji je prilikom objave spomenuo suprugu Willa Smitha, Jadu Pinkett Smith, te se našalio na njezin račun usporedivši je s G.I. Jane jer ima obrijanu glavu. Smith mu je iz publike ljutito povikao: "Nemoj spominjati moju ženu", pa je odšetao do njega na pozornicu i udario mu šamar. Rock je na pozornici ostao iznenađen, no nastavio je sa svojim govorom.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL