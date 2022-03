Will Smith na ovogodišnjim je Oscarima bez teksta ostavio gledatelje i prisutne kad je nenadano nasrnuo na kolegu Chrisa Rocka, a svijet će još dugo brujati o tome!

Komičar Chris Rock se našalio na račun supruge Willa Smitha zbog njezine ćelavosti, a slavni glumac je na to burno reagirao i pred svima mu opalio šamar. Incident je to o kojem se najviše priča dan nakon dodjele prestižne filmske nagrade Oscar.

Nitko nije očekivao ovakvu reakciju, a društvene mreže prepune su komentara na Smithov potez.

Komičar i redatelj Judd Apatow nazvao je Willov nastup ''čistim bijesom i nasiljem izvan kontrole'' i nadodao da je Smith ''mogao ubiti'' Rocka tim udarcem.

''Čini se da plan Willa Smitha da pokaže komičaru i svijetu kako se ne mogu šaliti o njemu nije uspio. Obitelj Willa sigurno je bijesna. Čisti narcizam'', napisao je Apatow te još nadodao: ''Također – G.I. Jane je bila prekrasna. Što je točno uvredljivo u usporedbi s poderanom, zapanjujućom Demi?''.

Podsjetimo, Rock je Jadu Pinkett Smith usporedio s glavnom aktericom filma ''G.I. Jane'' koja također ima obrijanu glavu.

Iako mnogi na Twitteru govore kako je ovo namještena scena ili podržavaju Willa jer se komičar našalio na račun bolesti njegove supruge, Kathy Griffin, američka komičarka i voditeljica složila se s Apatowim stavom.

Ona je u ovome postupku vidjela razlog za pojavu novih prijetnji i napada koje komičari ionako često doživljavaju na američkim stand-up showovima.

''Da vam nešto kažem, jako je loša praksa izaći na pozornicu i fizički nasrnuti na komičara. Sada se svi moramo brinuti tko želi biti sljedeći Will Smith u komičarskim klubovima i kazalištima.'', podijelila je Griffin na Twitter profilu.

Let me tell you something, it’s a very bad practice to walk up on stage and physically assault a Comedian.

Now we all have to worry about who wants to be the next Will Smith in comedy clubs and theaters.