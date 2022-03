Reakcije na incident na 94. dodjeli Oscara ne smiruju se, a procurio je i video na kojem se točno vidi zbog čega je Will Smith nasrnuo na komičara Chrisa Rocka.

Komičar Chris Rock se našalio na račun supruge Willa Smitha zbog njezine ćelavosti na 94. dodjeli Oscara u nedjelju navečer, a slavni glumac je na to burno reagirao i pred svima mu opalio šamar. Incident je to o kojem bruji čitav svijet ovoga ponedjeljka, a društvenim mrežama se širi i snimka trenutka u kojem je Smith izgubio kontrolu.

Will se skupa s ostatkom kolega smijao na Rockovu šalu, no na snimci se jasno vidi da je Jada ozbiljna lica zakolutala očima. Nakon toga je njezin suprug ustao te je otišao na pozornicu i udario komičara. "Nemoj spominjati ime moje žene", ljutito je iz publike Will vikao Chrisu.

Not being able to contain your anger can make you throw away everything you have a worked for in a moment of blind stupidity.



