Uvođenjem eura prvoga dana iduće godine vozači koji naprave prekršaj s novom valutom kazne će plaćati - manje!

Kazne za prestrojavanje, pretjecanje, vožnju unatrag od 1. siječnja iduće godine nesavjesni vozači plaćati će - manje.

Za kršenje te odredbe Zakon o sigurnosti prometa na cestama ističe da će se vozač kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1000 kuna. Zakonodavac sada propisuje kako se 1000 kuna zamjenjuje sa 130 eura. Nije to baš 7,53450, povoljnije je jer bi preračunato iznosilo 979,48 kuna.

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna od 300 kuna sada je propisana kazna od 30 eura (226 kuna). Za prekršaje za koje je bila propisana kazna od 500 kuna sada je propisana kazna od 60 eura (452 kune).

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna od 700 kuna sada je propisana kazna od 90 eura. Kada je riječ o odredbama koje propisuju kaznu od 1500 do 5000 kuna, tu se iznos mijenja i iznosi od 190 do 660 eura.

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna od 2000 kuna sada je propisana kazna od 260 eura. Ako je za pojedine prekršaje bila propisana kazna u rasponu od 2000 do 5000 sad je propisana od 260 do 660 eura.

Kada je riječ o odredbi koja propisuje mogućnost izricanja kazne u iznosu od 3000 do 5000 kuna to je transformirano u iznos od 390 do 660 eura, piše HAK revija.

Dosadašnja kazna od 5000 do 15.000 kuna postaje od 660 do 1990 eura. Kazne od 3000 do 7000 zamjenjuje se s iznosom od 390 do 920 eura. Nadalje, u odredbama koje propisuju kaznu u iznosu od 10.000 do 20.000 kuna - ti iznosi se mijenjaju u iznose od 1320 do 2650 eura. Uz to, kada je u pitanju propisana kazna u iznosu od 10.000 do 30.000 kuna, mijenja se u novčani iznos od 1320 do 3980 kuna.

Za one koji u krvi imaju iznad 0,50 do 1,00 g/kg, kazna od 3000 do 5000 kuna bit će od 390 do 660 eura; iznad 1,00 do 1,50 sad vas je iznosilo 5000 do 15.000 kuna, a uskoro će od 660 do 1990 eura.

Oni koji u krvi imaju iznad 1,50 g/kg, ubuduće će moći biti kažnjeni s kaznom od 1320 do 2650 eura, a sada taj raspon iznosi 10.000 do 20.000 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.