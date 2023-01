Ne prestaje ljutnja građana zbog poskupljenja i zaokruživanja prilikom konverzije kuna u eure. Gotovo da nema djelatnosti koja nije povisila cijene. Od kafića preko knjižnica pa sve do teretana, zaokruživalo se posvuda, i to preko noći. No Dnevnik Nove TV doznaje da bi na vrata mnogima uskoro trebao pokucati Državni inspektorat.

Cent ili euro ovih se dana itekako broji. Nakon novogodišnjeg mamurluka građane je dočekao financijski šamar. Korekcije cijena naviše vidljive su svugdje, uključujući kafiće i restorane.

"Cijene su zaokružene na decimalu iznad treće decimale koja je iznosila pet u centima. Ako je kava koštala 12 kn, sada je 12,06 kn, odnosno 1,6 eura", rekao je Franz Letica, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnosti Hrvatske obrtničke komore.

"U dokumentima koje držim u ruci stoji da je ugostiteljima nabavna cijena ulaznih sirovina porasla za 13 posto. To znači da se cjenik od 2. 1. i od 8. 12. razlikuju za 13 posto", dodao je.

Cijene naviše zaokružili su frizeri, pa čak i neki stomatolozi. Članarina knjižnice Grada Zagreba više nije 50 kuna, nego sedam eura, što je 52,74 kune.

Državni inspektorat već je u akciji. Kako je Dnevniku Nove TV potvrđeno, provjerava se pridržavanje Zakona o uvođenju eura te Zakona o zaštiti potrošača, odnosno opravdano ili neopravdano podizanje cijena.

"Poslovni subjekt mora dokazati, ako jest, zbog čega je došlo do porasta cijena proizvoda ili usluge, tj. je li riječ o neopravdanom povećanju cijena. Poslovni subjekti moraju dokazati povećanje stvarnim realnim troškovima. Proces konverzije kune u euro ne smije dovesti do povećanja cijena. Jučer i danas zaprimljeno je oko 60 prijava potrošača po kojima se, uz službene kontrole, postupa", objasnili su iz Inspektorata.

Opravdanja onih koji su preko noći zaokružili cijene naviše uglavnom su jednaka: rast drugih ulaznih troškova, najmova, komunalnih usluga. Što god bilo opravdanje, teško će umanjiti bijes građana šokiranih divljanjem cijena.

Nemaju problema s klijentima

O uvođenju eura i zaokruživanju cijena s Ivonom Obrić iz Ceha frizera, kozmetičara i pedikera Rijeka razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

"Cijene su prilagođene tako da nema baš previše kovanica jer bi nam to radilo problem zbog bankomata, zato što oni ne primaju kovanice. Nešto je otišlo gore, nešto dolje, ali je sve u svemu postignuta je nekakva najzlatnija sredina", rekla je Obrić.

Dodala je da ona, kao ni kolegice s kojima je pričala, zasad s klijentima nisu imale problema zbog zaokruživanja cijena.

"Ako je nešto, na primjer, koštalo oko 7,5 eura, zaokružili smo na sedam ili osam eura, ovisno o slučaju. Od početka prošle godine cijene su drastično rasle tako da je i moj cjenik od travnja skuplji. Cijene su lani počele ludovati tako da su nam tu već nastali problemi, a ne sa samim eurom. Problem je što je cijena nafte skočila i tu su se svi troškovi pri nabavi materijala počeli dizati", zaključila je Obrić.

