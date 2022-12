Ivan Pavao Lažeta je na kreativan način oživio hrvatsku kunu koja uskoro odlazi u povijest. Pronašao je lokacije s novčanica i tamo se fotografirao dok wradi stoj na glavi.

Do ideje fotografiranja s novčanicama hrvatske kune, odnosno građevinama koje se nalaze na tim novčanicama je, kako nam kaže Ivan Pavao Lažeta, došao slučajno. Na fotografijama radi stoj na glavi već osam godina pa kada negdje putuje napravi barem jednu takvu.

"Bio sam prvi put u Osijeku ove godine za Uskrs odnosno Uskrsni ponedjeljak. Tad sam se fotkao na istom trgu gdje se nalazi bivša zgrada Sjedišta vrhovnog zapovjedništva.

Međutim, fotkao sam se da mi zgrada nasuprot nje, glazbena škola, bude u pozadini dok ja radim stoj na glavi na rubu fontane. Nekoliko tjedana kasnije sam shvatio kakvu sam priliku propustio. Gost u pizzeriji u kojoj sam radio došao je za šank platiti račun i stavio 200 kuna.

(Foto: Ivan Pavao Lažeta)

U tom trenutku mi je ta zgrada s novčanice upala u oko, izgledala mi je poznato i kad sam pročitao što piše na njoj mi je bilo jasno. Tad se rodila ideja - mogao bih opet otići tamo i fotkati se ispred te zgrade", prisjeća se Lažeta.

Od tada je odlučio isto napraviti s ostalim novčanicama. "Odluka je pala taman malo prije lipnja, a sama ideja toga da pola godine kasnije kuna ide u povijest mi je probudila žar da stvarno učinim nešto posebno. Naravno cilj je bio postići to prije 2023. godine", pojasnio je.

Nakon odluke mu je nastupio onaj najteži dio plana - tko može i želi izdvojiti vrijeme da s njim ode na daleka mjesta da ga fotografira s obzirom na to da sa selfie štapom ne bi ispale tako dobre.



S obzirom na to da je iz Koprivnice, prvo je krenuo s najlakšom i najbližom opcijom - novčanica od pet kuna na kojoj se nalazi stari grad Varaždin. To sam objavio 31. svibnja na Instagramu i Facebookooku s najavom da ću napraviti sve ove fotke. Zanimljivo je da sam preko njuškala kupio novčanicu za četiri, pet puta veću vrijednost jer nisam pet kuna vidio valjda 10 godina", kaže Lažeta.

(Foto: Ivan Pavao Lažeta)

Potom je plan bio na istom putovanju fotkat po dvije znamenitosti:

1. 10 kuna i 100 kuna (Pulska arena i crkva sv. Vida u Rijeci).

2. 20 kuna i 200 kuna (Dvorac Eltz u Vukovaru, današnji gradski muzej i Zgrada bivšeg vrhovnog zapovjedništva u Osijeku).

3. 50 kuna i 500 kuna (Stari grad Dubrovnik i Dioklecijanova palača),

a za kraj ostaviti tisućicu s Kipom prvog hrvatskog kralja Tomislava (Trg kralja Tomislava, Zagreb) i Zagrebačkom katedralom. Tim redoslijedom se to i odvijalo.

Dioklecijanova palača je mala iznimka jer je, kako kaže, nemoguće dobiti fotografiju kao na novčanici.

(Foto: Ivan Pavao Lažeta)

"Na novčanici je slika (iz zraka) kako je to izgledalo otprilike 305. godine što nije ni slično današnjem izgledu, ali sam našao alternativu u slici s plakata koja je ista slika s novčanice (u pozadini se vidi južna zidina palače)", objašnjava nam.

Zadnje je fotografije napravio par dana prije Božića, a objavio za Štefanje tako da mu je oko pola godine za to trebalo. "Pala mi je na pamet ideja napraviti isto s drugim valutama - primjerice forintom i eurom. Radio sam u jednoj pizzeriji blizu Koprivnice pa mi je dosta Mađara s forintima dolazilo", rekao je Lažeta.

"Niti jednu od te dvije ideje za sad nisam ozbiljno razmotrio, kuna mi je prvo fokus bila. No, ako nakon istraživanja zaključim da je izvedivo isto napraviti s nekom od tih valuta definitivno ću se baciti na posao. Možda zato uskoro napravim nešto s hrvatskim kovanicama, imam neke šaljive ideje. Iste ću onda objavit na svom Instagram i Facebook profilu", najavio je.