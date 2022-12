Banke koje posluju u Hrvatskoj su zbog uvođenja eura objavile da će plaćanje karticama tijekom novogodišnje noći biti ograničeno, zbog čega svojim klijentima savjetuju da prije dočeka pripreme gotovinu.

Zbog uvođenja eura će plaćanje karticama tijekom novogodišnje noći biti ograničeno, zbog čega su banke objavile posebne upute, kao i savjet svojim klijentima da za doček pripreme gotovinu.

Zagrebačka banka je izvijestila svoje klijente da od subote 31. prosinca 2022. u 22:55 do nedjelje 1. siječnja 2023. u noćnim satima neće moći koristiti debitne i kreditne karticama te bankomate Zabe. Online bankarstvo putem mobilne aplikacije i interneta (m-zaba, e-zaba) bit će nedostupno od subote 31. prosinca 2022. u 23:30 do nedjelje 1. siječnja 2023. u poslijepodnevnim satima. Plaćanja karticama na internetu koja je potrebno potvrditi m-tokenom bit će moguća od poslijepodnevnih sati 1. siječnja 2023., kada će online bankarstvo postati dostupno.

Erste banka izvijestila je da će korištenje kartica na bankomatima i prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu (odnosi se i na kartice povezane s vašim aplikacijama za plaćanje) bit ograničeno u noći s 31.12.2022. na 1.1.2023. Osim toga, do poslijepodnevnih sati 2.1. online kupnja neće se moći potvrđivati mTokenom, odnosno plaćati karticama kod online trgovaca koji koriste 3D standarde plaćanja.

Čista definicija kulturocida: Na svjetski poznatoj tvrđavi postavili PVC stolariju. I načelnik priznao grešku

Prizor zbog kojeg bi i kamen zaplakao: Majka postavila spomen-ploču na mjestu gdje je u potresu poginuo njezin sin

PBZ je izvijestio da će imati privremene prekide u korištenju PBZ Visa debitne kartice za građane od 23:00 sata 31. prosinca 2022. do 1:00 sat 1. siječnja 2023. Za PBZ Visa Business Classic debitnu karticu za poslovne subjekte bit će ograničeno korištenje od 1:00 sat 1. siječnja 2023. do 4:00 sata 2. siječnja 2023. do iznosa 100 eura dnevno uključujući bankomate i EFTPOS uređaje i plaćanja na internetskim prodajnim mjestima.

Premium Visa kartice neće se moći koristiti od 23:00 sata 31. prosinca 2022. do 1:00 sat 1. siječnja 2023., a isto vrijedi za kao i za PBZ Visa Classic kreditne kartice (charge/revolving). Za PBZ Mastercard kreditne kartice (charge/revolving) privremeni prekid korištenja kartica trajat će od 23:00 sata 31. prosinca 2022. do 1:00 sat 1. siječnja 2023., ali će biti i ograničeno korištenje kartica na pojedinim prodajnim mjestima od 10:00 sati do 23:00 sata 31. prosinca 2022.

Navala na hitni prijem u Klaićevoj: "Otkad pamtimo, jučer je bio najopterećeniji dan"

Naftni stručnjak o prijetnjama iz Petrola: "Nitko nema jake argumente, a svi imamo problem…"

Addiko banka je objavila da se na prodajnim mjestima mogu očekivati prekidi u radu ili ograničena mogućnost kartičnog plaćanja tijekom subote 31. prosinca 2022. i nedjelje 1. siječnja 2023.

Hrvatska poštanska banka objavila je da će plaćanje karticama biti moguće uz kratkotrajni prekid u noći na 1.siječnja 2023. Također, mHPB i internetsko bankarstvo neće biti dostupni u subotu 31. prosinca i nedjelju 1. siječnja.

OTP banka je objavila da će sve kartice funkcionirati tijekom cijelog razdoblja prelaska sustava na euro, osim nekoliko minuta oko ponoći pri ulasku u Novu godinu. Iz spomenute su banke izvijestili da će prekid u novogodišnjoj noći trajati od 23:55 do u 00:05.

Iz Raiffeisena su objavili da povremeni prekidi mogući na kartičnim transakcijama, uključujući i transakcije na bankomatima, od kasnih večernjih sati u subotu 31. prosinca 2022. do jutarnjih sati 1. siječnja 2023.