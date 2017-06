Velika Britanija bit će opet dobrodošla u Europsku uniju ukoliko odluči odustati od Brexita, rekao je njemački ministar financija Wolfgang Schauble.

"Britanska vlada je rekla da ostaje pri Brexitu", rekao je njemački ministar financija Wolfgang Schauble. "Mi poštujemo tu odluku. Ali ako žele promijeniti odluku, vrata će im biti otvorena", dodao je.

On je ipak rekao da postoji malo izgleda da London odustane od izlaska iz europske obitelji.

Ali izbor proeuropskog predsjednika u Francuskoj i glasovi mladih Britanaca dani laburističkoj stranci na parlamentanim izborima u četvrtak pokazuju da Europska unija ima budućnost, ocijenio je.

Loši rezultati britanske premijerke Therese May koja je izgubila apsolutnu većinu u parlamentu potkrepljuju špekulacije prema kojima će ona morati ublažiti svoj pristup pregovorima s Bruxellesom o izlasku iz EU koji uskoro trebaju početi.

Britanci su u lipnju 2016. na referendumu odlučili da će napustiti Europsku uniju. Krajem travnja anketa YouGov objavljena u dnevnom listu The Times pokazala da većina žali zbog tog rezultata.

Macron poručio Theresi May: vrata EU-a su i dalje otvorena

Vrata Europske unije i dalje su otvorena za Veliku Britaniju sve dok ne završe pregovori o Brexitu, ali kad oni jednom počnu bit će puno teže vratiti se unatrag, rekao je u utorak francuski predsjednik Emmanuel Macron, primajući britansku premijerku Theresu May u Parizu.

"Naravno vrata su još uvijek otvorena sve dok se ne završe pregovori o Brexitu, ali suverena odluka o izlasku iz EU-a je donesena i ja poštujem tu odluku", rekao je francuski šef države, izrazivši želju da pregovori počnu što prije ako Britanija ostaje pri svojoj odluci.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare May je u vrtu Elizejske palače rekla da kalendar pregovora o izlasku Britanije iz EU-a ostaje kako je i bilo najavljeno i da će pregovori početi sljedeći tjedan.

"Kalendar pregovora o Brexitu je zadržan i pregovori će početi sljedeći tjedan", kazala je May.

Dvoje čelnika sastali su se na radnoj večeri u Parizu, a potom će zajedno pogledati prijateljsku nogometnu utakmicu između Francuske i Engleske na stadionu Stade de France.

Govoreći o borbi protiv terorizma, May je rekla da će London i Pariz raditi zajedno kako bi izvršili pritisak na internetske kompanije da uklone ekstremističke sadržaje te da će se zalagati za uvođenje sankcija za one tvrtke koje to ne bi učinile.

Macron je također rekao da su Francuska i Velika Britanija odlučile pokrenuti konkretni akcijski plan borbe protiv terorizma.

"Odlučili smo večeras zajedno ići dalje", rekao je Macron, dodajući da se već neko vrijeme radi na "vrlo konkretnom akcijskom planu".

Macron je također najavio da će s britanskom premijerkom do kraja godine održati summit o obrani. (Hina)