U šoltanskom dvorcu Martinis Marchi, smještenom u uvali Maslinica, predstavljen je BMW serije 8 Coupé, luksuzni automobil iz snova koji je svojim izvanrednim performansama i dizajnom plijenio pažnju brojnih inozemnih i domaćih posjetitelja.

Nova legenda je rođena, složili su se brojni uzvanici Martinis Marchi ljetnog eventa - jednog od najekskluzivnijih događanja koje se svake godine odvija na Jadranu, a gdje se već tradicionalno uspješno isprepliću luksuz, moda i dizajn.

Tvrtki Tomić & Co. među prvima u svijetu pripala je čast održati premijeru serije 8 i za tu veličanstvenu prigodu odabrali su prelijepu Šoltu – destinaciju čiji ambijent savršeno odgovara karakteru ovog impresivnog automobila. Time srednjodalmatinski otok dobiva pozornost poput velikih svjetskih lokacija i ostaje zapamćen kao jedna od prvih destinacija velike Osmice.

Sukladno ovogodišnjem nazivu događanja, Life is a Cabaret, gosti odjeveni u skladu s temom te ukrašeni perjem i biserima zabavljali su se u opuštenoj atmosferi te podsjetili da je glamour minulih vremena jednako atraktivan i danas, uz sve blagodati koje sa sobom donose napredna tehnološka dostignuća.

Navedeno se itekako tiče i spektakularno predstavljenog BMW modela jer upravo je korištenje vrhunske tehnologije koja predvodi novi smjer u dizajnu i tehnološkim postignućima BMW automobila, ovo vozilo učinilo i više nego dostojnim nasljednikom prve serije 8. Zanimljivost donosi i činjenica da je upravo ova serija između 1989. i 1999. godine predstavljala vrhunac ponude BMW-a te je u svijetu automobila vrlo brzo zaslužila legendarni status.

Genetski kod izvornog modela nedvojbeno se mogao prepoznati u ovom novom, usavršenom nasljedniku koji se svojim izgledom savršeno uklopio u kraljevski ambijent. Atmosfera s dodatkom hedonizma, oplemenjena luksuzom uz pratnju Cabaret benda, na zadovoljstvo svih znatiželjnika začinjena je kulinarskim spektaklima i brojnim mini eventima.S pravom nazivan džentlmenskim trkačem jer uspješno kombinira dva karaktera – sportski duh i luksuznost limuzine - BMW serije 8 Coupé svojim vizualnim identitetom višekratno je impresionirao okupljene za svog prvog predstavljanja na hrvatskoj obali.

Naime, njegov karakter do detalja se preslikava u dizajnu te u kvalitetnim materijalima unutrašnjosti gdje je, primjerice, ručica mjenjača izrađena od precizno obrađenog komada stakla i ostavlja dojam skupocjenog dijamanta u čijem se središtu ocrtava oznaka 8.

Naravno, predstavljeni BMW osim predivnog dizajna nudi dvije inačice motora zavidnih performansi: najsnažniji BMW M850i xDrive Coupé s 4,4 litrenim V8 motorom snage 530 KS te dizelski BMW 840d xDrive snage 320 KS. Kod obje varijante za maksimalnu iskoristivost snage motora u svim uvjetima zadužen je inteligentni pogon na sve kotače xDrive. No, nije za odmet spomenuti da se uskoro očekuje i BMW M8 koji će prema svemu sudeći biti najsnažniji BMW do sada.

U konačnici, krojen po mjeri da ubrzava puls svakog tko sjedne za njegov upravljač novi model stvoren da oduševljava, BMW serije 8 Coupé, nikako nije mogao proći nezamijećeno. S obzirom na to da se itekako uklapa u životni stil onih koji teže uspjehu te uz ljubav prema dizajnu zahtijevaju i vrhunsku kvalitetu izrade, izbor dvorca Martinis Marchi za njegovu prvu ljetnu destinaciju u Hrvatskoj nije mogao biti bolji.