Na svečanoj proslavi 25 godina Tepih centra, najvećeg regionalnog trgovca u segmentu podnih obloga i zavjesa, najavljen inovativni pristup za potpuni sklad doma i okoline

Kako u modi tako i u interijerima neki su trendovi sezonski dok drugima popularnost ne blijedi čak niti nakon nekoliko desetljeća. Iako je bez savjeta dizajnera tako nešto teško postići, brojni stručnjaci odavna se slažu: u svoj interijer ne morate unositi velike promjene kako bi uvijek bili i ostali u trendu. Vječno moderan i skladan prostor najlakše će se postići trendi funkcionalnim detaljima poput zavjesa, tepiha ili pak tapisona, a prepoznavanje onih koji će se svojom popularnosti isticati kroz 2020. godinom olakšava se odabir svima koji uskoro planiraju uređenje ili preuređenje životnog i poslovnog prostora. Upravo smjernice za potpuni sklad doma i okoline uprava Tepih centra - najvećeg regionalnog trgovca u segmentu svih vrsta podnih obloga i zavjesa – svečano je predstavila tijekom proslave četvrt stoljeća postojanja odnosno kontinuiranih 25 godina uspješnog poslovanja.

PR

'Do sada smo, u proteklih 25 godina, sa svojih više od 10.000 različitih proizvoda prekrili više od 2.000.000 m2 domova i poslovnih prostora. Kroz našu posvećenost zadovoljavanju potreba kupaca i maksimalnom zadovoljstvu svakog od njih, zaslužili smo njihovo povjerenje kao i lidersku poziciju na HR tržištu', objasnio je Goran Fric, direktor Tepih centra.

S novim jedinstvenim programima i vertikalnom integracijom koju nude danas te inovativnim projektima pripremljenim već za 2020. u potpunosti će ispunjavati potrebe svakog pojedinca jer, kako kažu, personalizirane prostore sada je moguće postići u svakom interijeru.

Posebno velike promjene u dizajnu 2020. doživjet će poslovni interijeri. Gosti panela u organizaciji Tepih centra - renomirani stručnjaci iz područja arhitekture, dizajna te predstavnici Investitora s glavnim izvođačima radova - slažu se da će glavne odrednice biti: još bolja koordinacija s projektantima u konceptualnoj fazi projekta, personalizirani dizajn i prilagođena ugradnja odabranih materijala, vođenje projekta po principu 'ključ u ruke', investicijsko održavanje te kreacija individualnih serija proizvoda u suradnji s tvornicama.

PR

'Svaki, i najmanji dnevni boravak, ured, smještajna jedinica malog obiteljskog hotela ili privatnog iznajmljivača danas u konačnici može postati prepoznatljiv brand: na ponos vlasnika, ali i užitak stanara s još većom upotrebnom vrijednosti za korisnika', istaknuo je Goran Fric.

Prema njegovim riječima, trgovci poput Tepih centra još većim vertikalnim i holističkim pristupom opremanju interijera - putem implementacije cjelovitih rješenja koja uključuju i namještaj te specifičnu opremu primjerice hotelskih ili ugostiteljskih prostora - ovakvim novim, poboljšanim pristupom rada kupcima pružaju stvarnu dodanu vrijednost proizvoda. Uz to, na ovakav način oplemenjuju interijere te posredno sadašnjim i budućim naraštajima profesionalaca (dizajnera interijera, prodavača, montera…) pružaju priliku i mogućnost raditi prave, kvalitetne, svjetski priznate domaće projekte, bez potrebe angažmana u inozemstvu kako je to nerijetko do sada bio običaj.