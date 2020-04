Ostankom doma brinete o sebi i drugima, a kako bi pridržavanje mjera učinili lakšim i ugodnijim A1 Hrvatska svim korisnicima televizijske usluge poklanja vrhunski filmski i serijski sadržaj na CineStar TV Premiere 1.

Uz to, korisnici Proširenog TV paketa uživat će u najboljim glazbenim sadržajima na MTV Hits International i MTV Dance International kanalima. Za najmlađe, svim korisnicama i dalje ostaju dostupni svi dječji TV kanali.

Briga o korisnicima kroz kvalitetu usluga i sadržaja, pogotovo u ovoj izvanrednoj situaciji s koronavirusom, glavna je misao vodilja u razvoju A1 Hrvatske. Kako smo našim TV korisnicima u ožujku darovali sve dječje kanale već u Osnovnom paketu, što su oni jako dobro prihvatili, odlučili smo udovoljiti i onima koji su predlagali da im omogućimo i vrhunski filmski kanal stoga smo za Kanal mjeseca u travnju odlučili darovati im CineStar TV Premiere 1. Tako će tijekom travnja svi korisnici A1 TV usluge moći besplatno uživati u nekim od najboljih filmskih i serijskih naslova na Kanalu mjeseca - CineStar TV Premiere 1 koji je u potpunosti lokaliziran na hrvatski i godišnje prikazuje nebrojeno mnogo premijernih filmova iz svjetske kino distribucije. Osim blockbustera, na CineStar TV Premiere 1 emitiraju se nezaboravna kultna ostvarenja, filmovi s vrhunskim glumačkim zvijezdama, kao i oni festivalski nagrađivani, ekskluzivne reportaže sa snimanja iz hollywoodskih studija, odlične serije i odabrani dokumentarci. Od novih naslova očekuju nas: komedija „Zavedi me ako možeš“ s Charlize Theron i Sethom Rogenom u glavnim ulogama, akcija Luca Bessona „Anna“ sa Sashaom Luss i Helen Mirren te triler „Crvena Joan“ s Judi Dench.

Najmlađima sigurno neće nedostajati zabave jer im i dalje ostaju besplatno dostupni u ponudi Osnovnog paketa svi dječji TV kanali, ukupno njih 14.

Također, svi korisnici koji imaju Prošireni paket u travnju dobivaju 2 iznimno popularna zabavna kanala MTV Hits International i MTV Dance International koji su inače dio Glazbenog paketa. Prvi donosi mix novih, trenutnih i budućih hitova te domaću top listu, a drugi je specijaliziran za dance glazbu.

Kako bi ostali povezani s A1, naši korisnici ne moraju napuštati dom. Sve interakcije s kompanijom mogu se obaviti kroz A1 digitalne kanale: Moj A1 aplikaciju i www.a1.hr. S Moj A1 aplikacijom mogu pratiti stanje svoje potrošnje, status zahtjeva ili narudžbi, plaćati račune, aktivirati dodatne opcije, kupovati bonove, dijeliti višak MB s onima kojima trebaju, a u slučaju poteškoća s fiksnom uslugom mogu se obratiti Digitalnom tehničaru. I na A1 internetskim stranicama korisnik može bezbrižno kupovati uređaje, platiti račun, aktivirati usluge, počastiti sebe ili druge s bonom ili dodatnim gigama za surfanje. Uz to, dostupan je jedinstveni na našem tržištu - A1 virtualni shop. Posjetitelji mogu preko video veze s bilo koje lokacije uživati u svim prednostima posjete fizičkoj poslovnici te se uz pomoć djelatnika u stvarnom vremenu informirati i obaviti kupnju brže i jednostavnije. Kako bismo dodatno izašli u susret korisnicima otvorili smo i posebnu web stranicu www.a1.hr/covid-19 na kojoj mogu pronaći sve informacije o A1 mreži, što sve radimo za korisnike i za zaposlenike te korisne upute koje će olakšati digitalni život u trenutačnoj situaciji s koronavirusom. Sve to iz sigurnosti i udobnosti doma jer danas je važno biti povezan i za to je potrebna kvalitetna mobilna i fiksna infrastruktura, a prema neovisnom, međunarodnom mjerenju P3 upravo su A1 mreže najbolje u Hrvatskoj.