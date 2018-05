Hrvatska se DJ glazbena scena posljednjih godina sve više razvija i naši predstavnici vlastitom produkcijom postaju dijelom najprestižnijih svjetskih glazbenih festivala.

Trojica naših DJ-a nastupit će na #WELOVESOUND festivalu u subotu, 2. lipnja 2018. od 18 sati na Velikom jezeru Jarun. Andrea Ljekaj, Mariano Mateljan i Pips poznati su hrvatskoj publici, a nastup uz bok svjetskih zvijezda zasigurno će biti dodatni izazov za trojicu talentiranih Hrvata.

Mariano Mateljan spada u mladu generaciju hrvatskih DJ-a i producenata za čiji se talent i kvalitetu zadnjih par godina čuje daleko izvan granica države. Ovaj splitski DJ postao je dio trenutno jednog od svjetski najpoznatijih kolektiva Fuse iz Londona. Njegova produkcija našla se na svjetski renomiranim glazbenim etiketama kao što je Cocoon, INFUSE, Kina Music, Baile Musik. Mariano također stoji iza klubske večeri Criuse Split koja redovno dovodi underground imena i kvalitetan zvuk u Split.

Andrea Ljekaj je producent i DJ čiji materijal istražuje plemenite struje novog deep zvuka i melodičnog techna, a kvalitetu je dokazao izdanjima 'Above Humans' i 'Mantra' za renomirane etikete Get Physical i Save Us. Njegovi su se autorski radovi i remiksi zavrtili na Burning Manu, BBC radiju i Boiler Roomu, a može se pohvaliti I nedavnim remiksem za hrvatsku divu Josipu Lisac I njenu pjesmu “Tebi putujem”. Nastupa diljem svijeta na destinacijama kao što su Dubai, Ibiza, London, Berlin, Hamburg, Venecija i druge atraktivne lokacije.

Slaven Tušek aka Pips. DJ je i Promotor iz Osijeka sa zagrebačkom adresom, vječni student elektrotehnike. Hedonist. Službeni Kandžijin DJ i član Golih Žena. Interes za glazbu pokazuje u mladim danima kao kada upisuje osnovnu glazbenu školu i stječe klasičnu glazbenu izobrazbu. 2000. se zaljubljuje u elektronsku plesnu glazbu, te počinje razvijati svoj skill za DJ pultom. Prvi nastup upisan je 2002. i od tada nastupa po klubovima i festivalima diljem regije, pa i šire.

Uz hrvatske predstavnike na #WELOVESOUND festivalu nastupaju svjetske DJ zvijezde Ricardo Villalobos, The Martinez Brothers, Sonja Moonear i Jackmaster.

Jezero Jarun, njegov južni dio kod skate parka lokacija je okružena zelenilom dostupna sa svih strana i svim prijevoznim sredstvima. Posjetitelje će od ulaska na jezero Jarun voziti i mini autobusi. Festival počinje u 18 sati sa zalaskom sunca i na ovoj lokaciji traje do 5 ujutro. Željnima daljnjeg plesa i provoda na raspolaganju je after party u legendarnom zagrebačkom klubu The Best. Festival #WELOVESOUND održava se u suradnji s Gradom Zagrebom i TZ Grada Zagreba. #WELOVESOUND organizira iskusna ekipa koja stoji iza Sonus festivala, drugu godinu zaredom proglašenog najboljim festivalom u Hrvatskoj.

Za posjetitelje festivala organizirani su i party vlakovi iz Rijeke i Ljubljane o čemu vise info možete saznati na web stranici festivala http://we-love-sound.com/welovesound-festival-zagreb/

Ulaznice za festival su dostupne u sustavima Entrio, Ticket shop, Tisak Media prodajnim mjestima i putem web stranice festivala : http://we-love-sound.com/tickets/.