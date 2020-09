Digitalna transformacija ne odnosi se samo na poslovanje kompanija i državnu upravu.

Promijenila je i naše živote, a proces osobne transformacije je stalan. Ne želimo više predefinirane proizvode i usluge prema procjeni kompanija već personalizirane. Želimo mnogo veću kontrolu i slobodu u njihovom odabiru, i to kad nama odgovara. Sve to želimo odmah, na zaslonu mobilnog uređaja. Zbog toga se kompanije moraju prilagoditi promijenjenim korisničkim navikama koje su posebno do izražaja došle u ovo, novo normalno doba potaknuto i ubrzano epidemijom koronavirusa.

Jedna od takvih kompanija je i A1 Hrvatska, koja sa svojim novim portfeljem postavlja zadovoljstvo korisnika na prvo mjesto. Njihova nova ponuda je nastala kao rezultat analize i ispitivanja korisnika o njihovim digitalnim navikama i potrebama. Jednostavnost, transparentnost i fleksibilnost, uz dodatne uštede, glavne su odlike nove A1 ponude koju, kao jedinstvenu mogućnost na tržištu, privatni i mali poslovni korisnici mogu prilagođavati vlastitim potrebama te ostvariti popuste povezivanjem više usluga u MOZAIK pogodnosti. Mogu kombinirati i povezivati usluge fiksnog interneta, prijenosnog kućnog interneta i sve mobilne tarife. Ako korisnik, na primjer, veže jednu fiksnu i jednu mobilnu uslugu, ostvaruje popust od 10 kuna po usluzi, što rezultira s ukupno 20 kuna popusta. Ako veže tri različite usluge, odnosno tarife, ostvaruje popust od 20 kuna po usluzi. Za četiri popust iznosi 30 kuna po usluzi i donosi ukupnu uštedu od 120 kuna. Usluge koje se povezuju ne moraju nužno pripadati jednoj platežno odgovornoj osobi. Maksimalan popust po usluzi je 30 kuna, povezati se može do devet usluga, dvije fiksne i sedam mobilnih (govornih ili podatkovnih) usluga. Platežno odgovorne osobe na koje glase usluge mogu imati dva različita prezimena i živjeti na dvije različite adrese.

A1 Mozaik - 2 Foto: PR

Osim mogućnosti povezivanja, korisnicima je olakšan i odabir samih usluga. U ponudi su tri osnovna TV paketa (Obiteljski, Filmski i Sportski), koji se mogu mijenjati svaki mjesec bez dodatne naknade na Moj A1 aplikaciji i TV sučelju. Sve nove mobilne tarife, Mala, Dobra, Savršena i Bezbrižna, sadrže neograničene minute razgovora i SMS poruka prema svim mrežama, a Savršena i Bezbrižna i neograničen internet promet. A1 Hrvatska pokriva 550.000 kućanstava najmodernijom fiksnom infrastrukturom. Na optičkom pristupu omogućene su po prvi put u Hrvatskoj brzine pristupa internetu do 1 Gbit/s, dok je na kabelskom pristupu već u osnovnom paketu omogućena brzina od 200 Mbit/s.

Na web stranici A1 dostupna je MOZAIK slagalica, na kojoj se može složiti vlastiti MOZAIK pogodnosti.