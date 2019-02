Početkom nove godine često donosimo odluke o velikim životnim promjenama. Unatoč početnom entuzijazmu kako vrijeme odmiče sve manje te odluke provodimo u djelo.

Upravo na pitanje kako ustrajati u osobnoj promjeni odgovorit će radionica Mentalnog treninga sportsko-edukativnog projekta Aktivna Hrvatska koja će se održati u Puli, u subotu 23. veljače od 12 sati u hotelu Pula.

Promjena može biti bilo što: od uvođenja zdravog doručka u jutarnju rutinu do promjene frizure. Čak i promjena madraca na kojem spavamo može biti dramatična, ukoliko nismo napravili dobar izbor. Na promjenu se odlučujemo gotovo svakodnevno no kod onih velikih, životnih promjena najčešće naletimo na zid i nemogućnost provedbe te promjene do njenog kraja. Zašto je tomu tako?

PR

‘’Promjene najčešće nikada ne dođu svome kraju. Posebice ako se radi o promjeni velikih životnih navika. Najbolje čemu se možemo nadati je održavanje nove navike no to ne znači da je stara u potpunosti nestala. Također, ako mijenjamo navike u ponašanju ili razmišljanju trebamo se sjetiti da je 40% stvari koje radimo u danu navika koja je nesvjesna i da bismo ih mijenjali, prvo ih treba osvijestiti, kao i razloge zašto uopće postoje’’ – objašnjavaju psiholozi Ana Kotzmuth i Igor Čerenšek iz Mentalnog treninga te dodaju: ‘’Ljudi se obično zamišljaju kako su promjenu već i napravili, prije nego li su uopće i počeli raditi sustavno na njoj. Promjena je dugotrajan proces sa svim svojim usponima i padovima. Prihvaćanjem relapsa i promjenjive motivacije kao sastavnog dijela puta, imamo veću šansu uspjeti.’’

Ovo su samo neki od savjeta koje će Ana i Igor prenijeti na radionici. Oni već godinama pomažu vrhunskim sportašima i drugim uspješnim ljudima ostvariti svoj puni potencijal, a Puležani će neke od tih savjeta moći čuti potpuno besplatno. Uz stručne psihologe, polaznike će o brizi za psihičko zdravlje educirati i liječnici Hrvatske liječničke komore. Radionica će se održati u sklopu projekta Aktivna Hrvatska koji pod pokroviteljstvom Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović već sedmu godinu promiče zdrav i aktivan život. Generalni partner projekta je HEP.

PR

Svi polaznici dobit će HEP majicu, NIVEA poklone za njegu tijela, Mivela – vodu s kojom možete sve, Merkur osiguranje razveselit će sve zdravim smoothijima, Decathlon poklonom iznenađenja, Tosama promo artiklima za zaštitu tijela, Kotanyi začinima za zdrave obroke. Partneri projekta su Falkensteiner Hotel&Spa Iadera te poliklinika Vaš pregled.

Prijave za besplatnu radionicu Mentalnog treninga u Puli: www.aktivnahrvatska.hr