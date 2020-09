Radionica Mentalnog treninga u sklopu sportsko-edukativnog projekta Aktivna Hrvatska predstavila je Zagrepčanima formulu sreće u doba koronavirusa.

Emocija na koju smo svi pomalo i zaboravili važna je za naše mentalno zdravlje, a kako ju osjećati svakodnevno polaznicima radionice otkrili su psiholozi Ana i Igor Čerenšek. Radionica se održala na vanjskom platou Muzeja suvremene umjetnosti ispred instalacije Dvostruki tobogan Carstena Hollera, a upravo je ova futuristička kulisa na najbolji način dodatno osnažila poruku da je naša budućnost samo u našim rukama.



“Veliki broj nas osjeća se lošije nego prije i izjavljuje da ima problem sa nervozom, depresijom, spavanjem i slično. Izolacija, strah od bolesti, ekonomska nesigurnost i potres učinili su svoje, učinili su ljude manje sretnima, a nakon svega sad je vrijeme da vratimo kontrolu u svoje ruke! Zbog raznih neistina mi smo prestali vjerovati kako možemo biti sretni, posebno ako se nalazimo u izazovnim ili teškim vremenima.” – istaknula je psihologinja Ana Čerenšek i dodala: “Ono u što vjerujete trebate i živjeti i to svaki dan. Ako vam je bitno povjerenje, dajte ga drugima, ako vjerujete da je ljubav najvažnija, poklonite ju nekome svaki dan, bez puno premišljanja i kalkuliranja. Sretni ljudi vole dijeliti svoju sreću s drugima. Sreća je svugdje oko nas, ako ju vidite i ako ste spremni raditi za nju.”

Kako biti sretan u doba pandemije koronavirusa, kako se nositi sa neizvjesnosti vremena u kojem živimo te kako razbiti zablude kojima smo se okružili neka su od pitanja na koja je radionica odgovorila.Sreća je osjećaj za kojim tragamo kroz život, a sastoji se od tri komponente:SATISFAKCIJA: poznatija kao čisti užitak. To je onaj osjećaj kojeg imate kad si kupite novi auto, pa čak i nove cipele. To je onaj osjećaj ushita kojeg imate kad zabijete gol na utakmici ili dobijete peticu u školi. Intenzivan je, kratkotrajan i jako nas veseli. No to je samo površinski dio sreće te, kao i novac, ne pruža ništa previše smisleno.ANGAŽMAN: ili trud kojeg ulažemo u ono s čime se bavimo. Čuli ste već da su ljudi davali otkaze na poslovima gdje su puno zarađivali i malo radili kako bi se mogli baviti nečim što ih u potpunosti zaokpulja. Mnogi su uredske poslove zamijenili radom u polju jer su se mogli dobro oznojiti i gdje su, na kraju dana dok umorni liježu u postelju, mogli biti istinski sretni jer su puno toga dali, trudili se, stvorili. Angažman je presudan za sreću. Ukoliko većinu stvari u danu samo odrađujete, nemojte očekivati sreću, ona nema zašto doći. Što se više trudite oko nečega, više će vas veseliti uspjeh kad to i ostvarite!SMISAO: smisao čini najdublji novi našeg postojanja, a povezan je s našim vrijednostima. Ono u što vjerujete trebate i živjeti i to svaki dan. Ako vam je bitno povjerenje, dajte ga drugima, ako vjerujete da je ljubav najvažnija, poklonite ju nekome svaki dan, bez puno premišljanja i kalkuliranja. Sretni ljudi vole dijeliti svoju sreću s drugima!

