Vukojević: Istra je svjetionik Hrvatskoj za razvoj premium turizma

Galerija 4 4 4 4

U prva tri kvartala ove godine Istra potvrđuje svoje stabilno usmjerenje prema premium segmentu rastom u kategorijama koje nose najveću dodanu vrijednost. Podaci eVisitora o više od 4,8 milijuna dolazaka i više od 29 milijuna noćenja pokazuju blagi rast, pri čemu hoteli, kampovi višeg standarda te ekskluzivni oblici smještaja ostvaruju najbolje rezultate. Zato se upravo u Višnjanu nastavlja kampanja The Season of Stories HGK-ove platforme za razvoj premium turizma Stories – Experience Premium Croatia. Cilj kampanje je promocija premium segmenta za povećanje vrijednosti svakog noćenja i stvaranje dugoročno održive turističke priče.

"Istra je svjetionik Hrvatskoj za razvoj premium turizma. Ova regija je kolijevka turizma dodane vrijednosti. Ponuda vrijednosti za novac je model koji želimo preslikati na cijelu zemlju. Temu pomičemo s brojanja ručnika i cijene kuglice sladoleda na doživljaje koje Hrvatska nudi. Fokus je danas održivi razvoj ove, za Hrvatsku, ključne gospodarske grane. Održivi turizam znači da privlačimo onoliko gostiju koliko infrastrukture naših destinacija mogu podnijeti bez narušavanja povijesne, kulturne i prirodne baštine. Održivost podrazumijeva manji broj gostiju uz visoku kvalitetu ponude za stabilnu prihodovnu stranu turizma, ukratko – razvoj premium segmenta", poručila je Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam HGK.

Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam HGK (Foto: Izvor: HGK)

Ovo događanje koje potiče umrežavanje ključnih dionika u turizmu dodane vrijednosti drugo je ovoga tipa, a razgovaralo se o održivosti, diversifikaciji ponude i iskoraku prema gostima više platežne moći, uz isticanje Istre kao regije koja već godinama predvodi hrvatski turizam u kvaliteti i inovacijama.

"Iza nas je uspješno ljeto, a rujan je pokazao ohrabrujuće rezultate. Bilježimo oko osam posto više dolazaka i noćenja nego u istom mjesecu lani. Iako ne želimo fokus stavljati na brojanje gostiju, rast u posezoni je bitna informacije jer pokazuje uspjeh u odmicanju od sezonalnosti. Usmjereni smo i dalje na kvalitetu i razvoj premium segmenta, od hotela i kampova vrhunske razine do jedinstvenih iskustava u unutrašnjosti. Cilj nam je održati stabilan promet tijekom cijele godine, uz jasnu orijentaciju na kvalitetu i održivost", rekao je Denis Ivošević, direktor TZ Istre.

Event je okupio hrvatsku turističku elitu u Borgo Lapisu, vili koja spaja arhitektonsko nasljeđe i suvremeni dizajn za premium iskustva. Kao članica platforme Stories, vlasnica Borgo Lapisa Estelina Rudan naglasila je kako je snaga premium turizma u pričama koje ponudom jedinstvenih sadržaja pričamo gostima.

Pr (Foto: Izvor: HGK)

"Premium turizam više ne znači samo luksuzne sadržaje, već nezaboravne, autentične doživljaje. Gosti danas biraju mjesta koja ih povezuju s lokalnom zajednicom, gdje mogu osjetiti istinski duh destinacije kroz okuse, priče i ljude. Upravo tu ulogu preuzima platforma Stories povezujući goste s lokalnim iskustvima kroz pažljivo ispričane priče koje donose emociju, identitet i karakter svake destinacije te nudi autentične trenutke koji ostaju zapamćeni", kazala je Rudan.

U premium turizmu, prostor u kojem gosti borave važan je možda kao i sama usluga. Arhitektura i dizajn interijera oblikuju doživljaj destinacije i prenose njen identitet. Na događanju u Borgo Lapisu, Boris Ružić, dizajner interijera ove vile, govorio je o tome kako pažljivo oblikovan prostor može poduprijeti autentičnost i kvalitetu premium iskustava.

Pr (Foto: Izvor: HGK)

"Idealna kulisa ovog eventa su upravo vinogradi i kamen stopljen sa prirodnim okruženjem , a sam event sam smjestio u vrtu na travnjaku, koncept za dugačkim “obiteljskim” stolom i u ambijentu u kojem smo gostima ponudili okuse domaće gastronomije, maslinovog ulja, vina i likera istarskih loza i doživljaj rane jeseni kroz okuse i mirise tradicionalne Istre u premium doživljaju kao nove pokretačke snage hrvatskog turizma", pojašnjava Ružić.

Istra je stanica kampanje The Season of Stories, a plan je kroz različite lokacije i autentične doživljaje promovirati premium kao jasnu opciju za prosperitet sektora turizma. Sudionici su razmijenili ideje, povezali se s ključnim dionicima sektora i dobili informacije o prednostima članstva u platformi Stories, koje uključuju i nastupe na međunarodnim sajmovima i tako proširenje poslovanja. Platforma ovaj tjedan tako nastupa i na sajmu premium i luksuznog turizma ILTM North America. Na samostalnom štandu platforme promovirat će se sve članice, a dogovoreno je već više od 50 jedan-na-jedan sastanaka s agentima kroz tri dana.