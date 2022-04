U četvrtak i u većem dijelu petka prevladavat će sunčano i toplo vrijeme, a od petka na subotu očekuje se osjetna promjena vremena. Temperatura zraka zamjetno će pasti, najprije u kontinentalnom dijelu, a na Uskrs i u cijeloj zemlji. Za vikend će posvuda biti vrlo vjetrovito, osobito na Jadranu.

U četvrtak ujutro vrijeme će biti pretežno sunčano. Tijekom noći i jutra, prema otvorenom moru zapadno od Istre, ponegdje je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura u kopnenim će krajevima iznositi od dva do sedam, na Jadranu od osam do 13 Celzijevih stupnjeva.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i razmjerno toplo uz poslijepodnevnu temperaturu koja ponegdje može dosegnuti i 25 stupnjeva, rekao je tijekom vremenske prognoze meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Sunčano i toplo bit će i u istočnim predjelima, a vjetar će ondje većinom biti slab. Temperatura će poslijepodne gotovo svugdje biti iznad 20 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu vrijeme će biti pretežno sunčano uz povremenu umjerenu naoblaku. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 19 do 22 stupnja.

U Dalmaciji će vrijeme biti pretežno sunčano i toplo uz poslijepodnevnu temperaturu između 19 i 24 stupnja.

U unutrašnjosti će u prvom dijelu petka biti pretežno sunčano. Zatim sa sjeverozapada stiže naoblačenje uz mjestimičnu kišu ili pljuskove. U subotu će doći do postupnog prestanak oborine i to najprije u središnjim predjelima pa će u nedjelju posvuda biti djelomice sunčano. Za vikend će biti dosta vjetrovito uz umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. To će još povećati osjet hladnoće, osobito na Uskrs.

Na Jadranu će vrijeme na kraju tjedna biti pretežno sunčano. U subotu poslijepodne, uz više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak i to uglavnom u Dalmaciji. U noći na subotu zapuhat će bura koja će jačati na jaku buru, lokalno i s olujnim udarima. Temperatura zraka u nedjelju zamjetno će pasti pa će na Uskrs biti dosta hladno, svakako za duge rukave i vjetrovku.

Uskrsni ponedjeljak u cijeloj zemlji bit će hladan, no ipak manje vjetrovit. Zatim će ponovno biti sve toplije, osobito u unutrašnjosti.

