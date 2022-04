Svijet obilaze snimke ratnih stradanja iz Ukrajine. Spasioci su na terenu i danju i noću. Objavljena je snimka na kojoj su ispod ruševina obiteljske kuće izvukli prestrašeno štene.

Savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko na društvenim je mrežama objavio video spašavanja malenog šteneta ispod ruševina obiteljske kuće u regiji Donbas.

Kako je napisao, spasioci su prestrašeno štene vratili vlasniku koji je i sam za dlaku izbjegao smrt u granatiranju.

"Rusija je granatirala selo u Donbasu, a pod ruševinama je bilo štene. Spasioci su ga uspjeli spasiti i vratiti vlasniku (koji je i sam za dlaku izbjegao smrt od granatiranja). Spasilačke službe rade 24/7 radeći najteže poslove i spašavajući živote", napisao je Geraščenko na Twitteru.

A village on Donbas was shelled by Russia and a puppy was under the debris. Rescuers were able to save him and give him back to the owner (who himself narrowly escaped death from shelling). Rescue services work 24/7 doing the hardest work and saving lives.#UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/skbX6I4MDg