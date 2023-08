Vraća nam se pravo ljeto! Sve detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Vrijeme se polako stabilizira, tlak zraka će rasti i u četvrtak - ići će iznad 1020 hektopaskala što ovog ljeta nismo često imali, svega nekoliko puta. I čini se da će ova stabilizacija konačno biti malo trajnija, a pratit će je, naravno, i rast temperature.



U četvrtak ujutro na kopnu promjenjivo oblačno. U ranim satima može biti malo lokalne kiše, vjerojatnija je u Slavoniji. No posvuda će se ubrzo razvedravati i zasjat će sunce. Na Jadranu od jutra sunčano, umjerene naoblake bit će samo prolazno u Istri i Primorju.

Vjetar će na kopnu biti slab, dok će na obali u srijedu navečer zapuhati bura, umjerena, ponegdje i jaka, koja će još puhati i u četvrtak ujutro.

Jutro će biti malo toplije nego posljednja dva dana, u srijedu je bilo prilično svježe u kopnenim krajevima, ponegdje i ispod 10 stupnjeva. U četvrtak uglavnom od 10 do 15, a na obali oko 20.

Ujutro će se dakle razvedriti u središnjoj Hrvatskoj, bit će sve više sunca, no zatim ćemo od sredine dana imati onaj dnevni razvoj, grudastih oblaka, iz kojih poslijepodne i predvečer može biti kraćih, lokalnih pljuskova. Nemoguće je točno reći gdje, no nešto je veća vjerojatnost bliže granici s Mađarskom te granici s Bosnom i Hrcegovinom. Temperatura će biti oko 25, dakle slično kao i u srijedu, a vjetar slab, samo prolazno i umjeren, sjevernih smjerova.



U Slavoniji promjenjivo oblačno poslijepodne - bit će sunčanih razdoblja, ali povremeno i kraćih, prolaznih pljuskova. Ovdje je malo veća mogućnost za njih nego u središnjoj Hrvatskoj. Puhat će slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, a temperatura će rasti do 25 stupnjeva.

U Istri i Primorju poslijepodne sunčano uz malo oblaka, manje nego ujutro. Bura će slabjeti, a u Istri će i okrenuti na slab do umjeren maestral. Temperatura će biti oko 29.

U Gorskom kotaru i Lici sunčano uz umjerenu naoblaku. Rijetko može biti i ponekog kraćeg pljuska. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar, a temperatura će rasti do 23, 24 stupnja.



U Dalmaciji pretežno vedro, samo rijetko uz malo oblaka, ponajprije u unutrašnjosti, gdje postoji i mala mogućnost za kratak pljusak. Oko 11 sati će zapuhati maestral, koji će popodne povremeno biti umjeren do jak, osobito na srednjem dijelu. Najviša temperatura, oko 30.

U petak i za vikend sunčano i sve toplije, samo uz malo oblaka. Nakon tjedan dana u unutrašnjosti će ponovno biti vruće s temperaturom oko 30 stupnjeva. U petak će ujutro vjerojatno biti lokalne magle, a poslijepodne postoji mogućnost za kratak pljusak, ali ta mogućnost je samo mala.



I na obali zatopljenje. Bit će sunčano i vruće. Bura će biti rjeđa, slabija i puhat će ugavnom noću, dok će danju dominirati slab do umjeren maestral. Najniža će, noćna, temperatura biti oko 21, a najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj.



Dakle, vrijeme se konačno malo smirilo i stabiliziralo, kako i priliči dobu godine, pa će idućih barem sedam dana biti sunčano i toplo, a od vikenda posvuda i vruće. Rijetko je moguć poneki pljusak u kopnenim krajevima, no tamo gdje ih i bude, bit će kratkog vijeka.

