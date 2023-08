FOTO/VIDEO Stravični prizori! Najgore poplave u više desetljeća: Norveška evakuirala tisuće ljudi

Glavne ceste su zatvorene, a željezničke usluge obustavljene u velikim dijelovima južne Norveške jer su se rijeke izlile iz korita.

Vlasti su upozorile na nove poplave koje bi mogle uslijediti u nadolazećim danima dok se voda kreće prema nižim obalnim regijama.

Okrug Innlandet, jedno od najteže pogođenih područja u Norveškoj, priopćio je da su brojni ljudi izolirani zbog poplava i da hitne službe možda neće moći odmah doći do svih kojima je potrebna pomoć.

"Nalazimo se u izvanrednoj situaciji nacionalnih razmjera", rekao je gradonačelnik Innlandeta Aud Hove u priopćenju.

Dear piies. We in Norway are going through crisis with the extreme weather "Hans". We have floods and landslides and for some people having harder time then others. My thoughts to you all. Please be safe everyone!💜 pic.twitter.com/PhK4nvn3hP