VIDEO Neočekivan ulov gradonačelnice: Lovila jastoge pa u nevjerici gledala što je izvukla

Jane Castor, gradonačelnica floridskog grada Tampe, s obitelji je lovila jastoge i ribe kad je u jednom trenutku iz vode izvukla 70 kilograma kokaina vrijednog 1,1 milijuna dolara.

Obitelj je zaplovila prema luci kad je Janein brat uočio neobičan paket. Približili su se nadajući se dobrom ribolovu. Iskusni ribiči znaju da se manje ribe okupljaju ispod sličnih predmeta koji plutaju morem jer im čine sjenu.

"Što smo se više približavali, postajalo mi je jasno da je riječ o bali kokaina", rekla je gradonačelnica novinarima.

