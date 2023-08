VIDEO Pogledajte dramatične trenutke bujice: Sedmero poginulih na poznatoj turističkoj lokaciji

Državna televizija je objavila da je sedam ljudi poginulo, a četvero je spašeno iz vode nakon poplave u kineskoj jugozapadnoj pokrajini Sichuan.

Nesreća se dogodila u srijedu oko 10 sati u blizini nasipa, gdje je više od 10 ljudi odnijela neočekivana plima vode, izvijestili su državni mediji.

Žrtve, koje su navodno turisti, fotografirali su se na toj poznatoj turističkoj lokaciji, piše Barrons.

Videozapis koji kruži društvenim mrežama prikazuje nekoliko ljudi kako se bore održati glave iznad vode. Prolaznici su vikali.

Pročitajte i ovo Zapomagala i vrištala Horor u dvorištu - na ženu s neba pala zmija, do krvi ju je nakon tog napao i jastreb: "Grabio me opet i opet"

Seven people were killed, and four others are still missing after being swept away by an unexpected river #flood on Wednesday during a photography session at the famed tourist location "#Yulinba" in #Ya'an City, SW China's #Sichuan Province.#China #Flood pic.twitter.com/iJN5X6ussD