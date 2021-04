Snijeg je opet zabijelio Gorski kotar i Liku, a idućih će dana biti nešto hladnije nego što smo navikli sredinom travnja. Jutrima će se temperatura mjestimice spuštati ispod nule, što znači da sve do vikenda postoji mogućnost za jutarnji mraz koji je izuzetno opasan za biljke koje su već krenule u vegetacijsku fazu.

U unutrašnjosti će u srijedu ujutro vrijeme biti pretežno oblačno. U Gorskom kotaru i Lici može pasti još malo snijega, dok će na istoku biti mjestimične kiše, u gorama i susnježice. Na Jadranu će biti vedrije, a jedino će na krajnjem jugu biti oblačnije uz malo kiše.

Prijepodne će još biti vjetrovito, osobito na moru uz buru i sjeverac koji lokalno mogu imati olujne udare. Najniža temperatura u nizinama u unutrašnjosti tijekom jutra će iznositi koji stupanj iznad nule, u gorju koji stupanj ispod nule, a na moru će temperatura iznositi između četiri i devet stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj će tijekom dana biti umjereno do pretežno oblačno, a moguć je i poneki pljusak. Prema večeri doći će do postupnog smanjenja naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren, a temperatura će iznositi do 10 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji će u drugom dijelu dana oborine prestajati. Najdulje će se zadržati na krajnjem istoku, dok će na zapadu krenuti razvedravanje. Puhat će umjeren, lokalno jak sjeverozapadnjak, a temperatura će većinom iznositi između šest i osam stupnjeva.

U gorju će biti umjereno do pretežno oblačno, a mogući su lokalni pljuskovi kiše i snijega. Vjetar će slabjeti, a temperatura će iznositi između tri i sedam stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno. Uz lokalno jači razvoj oblaka, u unutrašnjosti Istre postoji mogućnost za pljuskove. Vjetar će tijekom dana slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, osobito na otvorenom moru. U najtoplijem dijelu dana temperatura će iznositi između 10 i 12 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti djelomice do pretežno sunčano, a više oblaka uglavnom će se zadržati na jugu. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura će iznositi između 10 i 15 stupnjeva.

Idućih nekoliko dana u kopnenim će krajevima biti djelomice sunčano, s time da u četvrtak može pasti malo kiše. Jutra će biti hladna i s mrazom. U subotu će biti oblačnije, ali će zato ujutro biti toplije.

Na moru će tijekom narednih dana biti pretežno sunčano. Više oblaka bit će tek u subotu, kad može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura bit će u blagom porastu, ali će dani biti malo hladniji od prosjeka za ovo doba godine.

