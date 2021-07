Kiša je donijela dobrodošlo osvježenje. No, vrijeme će se uskoro promijeniti te vremenska prognoza pokazuje da je pred nama nekoliko suhih i vrlo vrućih dana. Više donosi meteorolog Darijo Brzoja.

U utorak ujutro vrijeme će biti sunčano, vedro i ugodno. Na moru će biti toplo, no ne onako vruće kako to zna biti ljeti i kao što će zapravo i biti od sredine tjedna. Temperatura će na moru iznositi od 20 do 23 stupnja, a u unutrašnjosti će biti ugodnije uz 15 do 18 stupnjeva. Vremanska prognoza pokazuje da uglavnom neće biti vjetra, na kopnu lokalno može biti kratkotrajne magla, uz obalu ponegdje malo bure, a kasnije će zapuhati vjetar s mora.

U središnjoj Hrvatskoj sunčano vrijeme će prevladavati i poslijepodne, ali će biti i osjetno toplije, odnosno vruće. Nakon 26 stupnjeva u ponedjeljak, u utorak idemo i do 33 stupnja.

Vrlo slično očekuje i Slavoniju i Baranju, gdje će također biti većinom sunčano i vruće bez značajnijeg vjetra te uz temperaturu od 32 do 34 stupnja. Ove vrijednosti će se prema drugoj polovici tjedna rasti sve do 37 stupnjeva.

Što se tiče gorske Hrvatske i sjevernog Jadrana, također će biti sunčano i vruće, ali ipak nešto manje nego drugdje. Osobito u gorju gdje se očekuje oko 30 stupnjeva ili koji stupanj ispod. Na moru će se temperature penjati do 32, uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

U Dalmaciji, i na obali i u zaleđu, živa u termometru može se rastegnuti i do 34 stupnja. Puhat će uglavnom zapadnjak i sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje i jugozapadnjak. Bit će vedro, bez oborina i oblačka.

Temperatura mora je većinom od 24 do 26 stupnjeva, a UV indeks će uz gotovo potpuno vedro vrijeme sutra u cijeloj zemlji biti vrlo visok.

Vrijeme će biti sunčano sve do petka kad će prolazak jednog sustava, kopnenim krajevima uglavnom, donijeti kišu i pljuskove, a na zapadu i manje osvježenje. Od sredine tjedna smo u toplinskom valu čiji vrhunac očekujemo u četvrtak kad će temperatura mjestimice dosezati i 37 stupnjeva.

I na Jadranu će idućih dana biti sunčano i vruće, a čini se da vrućina neće previše popuštati ni za vikend. I noći će tih dana biti vrlo tople pa valja dobro rashladiti sobe prije spavanja.

