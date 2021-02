Južina koja nam je donijela iznadprosječne temperature s nama će biti još samo danas. Vrijeme će u danas u cijeloj zemlji biti sivo i kišovito, a najjača i najobilnija kiša padat će na Jadranu i područjima uz Jadran. Temperatura će posvuda biti iznad 10 stupnjeva, čak i u gorskoj Hrvatskoj, a onda od četvrtka gotovo isto toliko, ali u minusu.

Tijekom jutra će biti oblačno i kišovito u cijeloj zemlji. U unutrašnjosti će kiša biti slaba i uz maglu, a na Jadranu, osobito sjevernom, te u gorskom kotaru jaka i obilna. Također, ujutro će puhati jako i olujno jugo.

Poslijepodne će kiša u središnjoj Hrvatskoj biti češća, a veći dio dana bit će toplo uz temperature od osam do 12 stupnjeva. Tek navečer zapuhat će umjeren sjeverac i to najprije u sjevernom dijelu.

U Slavoniji će također biti oblačno i kišovito, ali i toplo. Puhat će slab južni i jugozapadni vjetar, a temperature će se kretati od 12-14 stupnjeva.

Najkišovitije će biti na sjevernom dijelu Jadrana i u gorskoj Hrvatskoj. Još neće biti hladno jer će veći dio dana s jakim južnim i jugozapadnim vjetrom pritjecati topao zrak te će najniža temperatura u gorju iznositi osam, a na moru 12 stupnjeva. U gorju će padati obilna kiša, a na moru jaki i obilni grmljavinski pljuskovi.

U Dalmaciji će biti tmurno i kišovito, uz jako i olujno jugo koje će slabjeti tek krajem dana. Kiša će biti obilnija nego ujutro, a povremeno će biti i obilnih grmljavinskih pljuskova. Temperatura će iznositi oko 15 stupnjeva.

U četvrtak će se kopneni krajevi probuditi u zimskom ugođaju i to ne toliko zbog snijega, nego zbog niskih temperatura i hladnog sjeverca koji će potrajati do kraja ovog tjedna. Temperature će prema vikendu pasti i do -10 stupnjeva tijekom noći te -2 stupnja tijekom dana.

Hladni val zahvatit će i Jadran, gdje će osjećaj hladnoće uz olujnu buru s orkanskim udarima biti čak i veći nego u unutrašnjosti. Tijekom dana će temperatura biti koji stupanj iznad nule, a noću će biti u minusu.

