Otkriveni novi detalji o stravičnom slučaju zakopanih beba: "Roditelji su uvjereni da je njihovo ponašanje bilo sukladno Božjim zakonima"

Na odluku da moraju ostati iza rešetaka dok traje istraga - osumnjičeni roditelji uložili su žalbu. Smatraju da nema osnove da im se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. U tom dijelu žalba je prihvaćena.



"Žalbeno Vijeće smatra da su okrivljenici u pravu kada tvrde da ne postoje osobite okolnosti koje bi upućivale na realnu, konkretnu i objektivno predvidivu opasnost da bi oni boravkom na slobodi ponovili kazneno djelo. Što se tiče osnove opasnosti na svjedoke, tu žalba nije prihvaćena. Naime, bit će potrebno ispitati osobe koje su im u bliskom srodstvu", objasnio je Igor Pavlic iz Županijskog suda u Varaždinu.

Igor Pavlic, ŽupanijskI sud u Varaždinu Foto: Dnevnik Nove TV

Ispitivanje čeka desetak svjedoka. Dio njih nalazi se u Splitu.

"Konkretan način na koji će se ispitati svjedoci bit će utvrđen tijekom istrage, ono što je bitno je da se ispitivanja provedu što je moguće brže", rekao je Darko Galić iz Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

"Očekujemo da budu ispitani u nekom razumnom roku, nakon čega će moj branjenik, a i njegova suoptuženica biti pušteni da se brane sa slobode", rekao je Rajko Rudnički, odvjetnik prvoosumnjičenog.

Na teret im se stavljaju tri vrlo teška kaznena djela. Za grubo zanemarivanje djece, koje je u dva slučaja završilo smrću, kazna je od 3 do 15 godina zatvora. Za povredu prava trećeg djeteta, koje je trenutačno pod zaštitom Centra za socijalnu skrb - prijeti im još pet godina zatvora. Varaždinci su još uvijek potreseni zločinom koji se dogodio u susjednoj Općini.

Ljubešćica - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Mislim da to nije u redu, ipak je velik zločin napravljen što se tiče djece", rekla je Slavica. "Da me potreslo, potreslo me. Da se mene pita, ne bi ih se pustilo jer mislim da je to preteško, preteška je ta situacija, ali možda je s pravne strane to druga stvar", rekla je Dunja.

Sud je u obzir uzeo i činjenicu da dvojac dosad nije prekršajno ni kazneno osuđivan. Ništa sporno ne vidi ni u načinu života koji osumnjičeni vode.

"Do sada po stanju spisa nisu iskazivali agresivno ponašanje, a oni su uvjereni da je njihovo ponašanje, pa tako i ponašanje prema djeci, bilo sukladno Božjim zakonima, kako ih oni tumače. Naime, oni smatraju da su Božji zakoni iznad svih zakona, pa tako i svjetovnih. To samo po sebi uz ove okolnosti, po ocjeni Žalbenog vijeća, nije dostatno za zaključak o postojanju konkretne bojazni da bi mogli ponoviti kazneno djelo", rekao je Pavlic.

Da će pravni postupak i suđenje dočekati na slobodi, odvjetnik tek treba prenijeti klijentu. Problema u zatvoru zasad, kaže, nije bilo.

"On je psihički stabilno, u redu je. Prihvatio je situaciju kakva je i slijedi pravna, uvjetno rečeno, borba. Što se njega tiče, da, svjestan je težine kaznenog djela, nisam bio u kontaktu s njegovom izvanbračnom suprugom. On je na način na koji mu se to stavlja teret izjasnio da se ne smatra krivim", rekao je Rudnički.

Varaždinski zatvor otac i majka tako će uskoro napustiti, dok se nalaz obdukcije i točan uzrok smrti i dob njihovih dviju beba - još čeka.

