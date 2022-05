Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je u ponedjeljak u Petrinji na ispraćaju 37. hrvatskog kontingenta u NATO operaciju KFOR u Republiku Kosovo, i tom prilikom upitao zašto ni jedan hrvatski časnik ne može biti u operaciji EUFOR u BiH?

Na svečanom ispraćaju u petrinjskoj vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" predsjednik Zoran Milanović poručio je pripadnicima hrvatskog kontingenta da su profesionalci koji će svoj zadatak i zadaće obavljati profesionalno i kvalitetno, priopćeno je iz Ureda Predsjednika RH.

"Kosovo je međunarodno priznata država. Srbija to ne prihvaća, i kako stvari stoje, skoro i neće. Ali mi se u tu politiku ne miješamo, više od onoga što smo učinili prije dosta godina, kada smo priznali Kosovo.

Ne zato da napakostimo Srbiji, jer tako ne doživljavam vanjsku politiku ni hrvatsko ponašanje u svijetu, nego da nagradimo Kosovo za sve ono što je prošlo", rekao je predsjednik Republike.

Dodao je kako se "nada da ćemo uskoro u manjem i simboličkom broju biti prisutni i u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, od koje nas drže na distanci", ocijenivši to neprihvatljivim i iritantnim nakon dvadeset i pet godina, ističe se u priopćenju.

"Do sada o tome nismo razmišljali, ali sebi dajem u zadatak da to raščistimo i da mi odgovore oni koji o tome odlučuju - zašto niti jedan hrvatski stožerni časnik ne može biti u toj misiji. Dok ne dobijem odgovor na to pitanje, neću ga prestajati ponavljati", rekao je predsjednik Milanović.

Milanović: ''Erdogan isto radi za Putina kao ja; Jandroković će Plenkoviću zabiti vile u leđa prvom prilikom''

Osim predsjednika RH Milanovića 37. hrvatski kontingent u NATO operaciju KFOR u Republiku Kosovo ispratili su načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga admiral Robert Hranj, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-pukovnik Boris Šerić, izaslanik ministra obrane i savjetnik ministra obrane za vojna pitanja brigadni general Perica Turalija, načelnik Stožera - zamjenik zapovjednika Zapovjedništva za potporu brigadni general Ivan Raos, zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade brigadni general Dražen Ressler, zamjenik zapovjednika Zapovjedništva operativnog središta GS OSRH brigadir Robert Suntešić, načelnik Odjela za operacije u tijeku Zapovjedništva operativnog središta GS OSRH brigadir Siniša Ciglenečki i zapovjednik Obavještajne pukovnije pukovnik Zvonimir Rogić.

Grlić Radman tražio od Blinkena da se angažira oko izborne reforme u BiH: "Inače bi moglo doći do radikalizacije"

Uz predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika OS RH bili su savjetnik predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić i pročelnik Vojnog ureda kontraadmiral Predrag Stipanović, navodi se u priopćenju.