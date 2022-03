EUFOR u BiH pojačava patrole. O tome su obavijestili na društvenim mrežama.

U BiH je stiglo 500 pripadnika pričuvnog sastava EUFOR-a, a iz te organizacije poslali su obavijest kako građani mogu očekivati povećanu razinu patroliranja lakih oklopnih vozila i njihovih vojnika.

"Nakon dolaska 500 pripadnika pričuvnog sastava, građani BiH mogu očekivati povećanu razinu patroliranja od strane EUFOR-a u lakim oklopnim vozilima i pješice, kako bi se javnost uvjerila u trajnu odlučnost EUFOR-a da podrži naše partnere u BiH", napisali su na Twitteru.

After the arrival of 500 reserves citizens of BiH can expect to see an increased level of patrolling by EUFOR, including in lightly armoured vehicles and on foot, to reassure the public of EUFOR’s ongoing determination to support our BiH partners. pic.twitter.com/qxQlzKPf4o